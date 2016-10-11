Москва, 11 октября, 2016, 12:17 — ИА Регнум. Первые работы по строительству газопровода «Турецкий поток» начнутся в 2018 году, об этом заявил председатель правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер в интервью телеканалу «Россия 24».

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«Дан старт реализации проекта. По нашему плану, непосредственно строительство начнётся в 2018 году», — сказал он.

Миллер пояснил, что статья соглашения по проекту «Турецкий поток», касающаяся начала строительства, вступает в силу с момента подписания документа. Он также уточнил, что владельцем морского участка газопровода будет компания «Газпром».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 10 октября между российской и турецкой сторонами было официально заключено соглашение по газопроводному комплексу «Турецкий поток». Договор стал итогом личных переговоров президента России Владимира Путина и главы Турции Реджепа Эрдогана.