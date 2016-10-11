Москва, 11 октября, 2016, 12:15 — ИА Регнум. В состав территории свободной экономической зоны Крыма могут быть включены внутренние морские воды и территориальное море Российской Федерации вдоль прибрежной линии Крымского полуострова. Как передает корреспондент ИА REGNUM 11 октября, соответствующий законопроект правительство РФ внесло в Госдуму.

Дмитрий Налбандян. Гурзуф. Крым. 1980

Сейчас морские суда, помещенные под таможенную процедуру свободной таможенной зоны, не могут использоваться в территориальном море Российской Федерации вдоль прибрежной линии Крымского полуострова (морской пояс шириной 12 морских миль), поскольку внутренние морские воды и территориальное море не входят в состав территории свободной экономической зоны, отмечают авторы.

Законопроект направлен на развитие транспортной инфраструктуры, яхтенного туризма и парусного спорта, организацию грузопассажирских перевозок, создание дополнительных рабочих.