Рим, 11 октября, 2016, 12:14 — ИА Регнум. Самые высокие показатели мирового уровня голода и недоедания были зафиксированы в семи странах, включая Центрально-Африканскую Республику (ЦАР), Чад и Замбию, в соответствии с показателями общего определителя голода 2016 года, сообщает 11 октября Reuters.

mentalhealthsupportca Люди в Африке

«Решение проблемы глобального голода возможно, но это зависит от всех нас… необходимо определить приоритеты, чтобы правительства, частный сектор и гражданское общество выделили необходимое время и ресурсы», — сказал генеральный директор Международного исследовательского института продовольственной политики (МИИПроП) Шенгген Фан.

Исследование МИИПроП показало, что в целом около 795 млн человек каждую ночь ложатся спать голодными.

Напомним, в 2015 году мировые лидеры поставили перед собой задачу по искоренению голода и недоедания в мире к 2030 году в рамках целей устойчивого развития (ЦУР) — амбициозный план по борьбе с нищетой, голодом и неравенством.