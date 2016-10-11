Берлин, 11 октября, 2016, 12:12 — ИА Регнум. Правящий блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС и ХСС) в Бундестаге теряет популярность: рейтинг возглавляемого канцлером Германии Ангелой Меркель объединения впервые оказался на уровне ниже 30%, пишет газета Die Welt.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Ангела Меркель

Издание разместило на своих страницах полученные Институтом маркетинговых и социальных исследований INSA результаты соцопроса. К настоящему моменту блок ХДС/ХСС поддерживают 29,5% опрошенных.

Результаты для этого политического объединения ухудшились: три недели блок держался на уровне 30%. А вот оппозиционная Социал-демократическая партия набрала за это время один процентный пункт — до 22%. На третьем месте — «Альтернатива для Германии» с 15% поддержки.

Левая партия поддерживается 12% избирателей, «зелёные» — 11%, а Свободная демократическая партия — 6,5%.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 10 октября праворадикальная партия «Альтернатива для Германии» и отколовшаяся от неё «Альтернатива для Баден-Вюртемберга» заявили, что намерены 11 октября снова слиться в единую фракцию в штутгартском ландтаге.