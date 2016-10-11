Вашингтон, 11 октября, 2016, 12:05 — ИА Регнум. В США на акции протеста против строительства нефтепровода в Северной Дакоте арестовали актрису, звезду фильма «Дивергент» и «Сноуден» Шейлин Вудли, сообщает USA Today.

Red Carpet Report on Mingle Media TV Шейлин Вудли

Актриса и еще 26 человек обвиняются в незаконном проникновении на стройплощадку в округе Мортон (штат Северная Дакота). По словам Вудли, ее арестовали в тот момент, когда она и другие митингующие уже направлялись к машине, чтобы уехать.

24-летняя Вудли была на митинге с матерью, которая помогала транслировать акцию в Facebook актрисы. Актриса обратила внимание, что задержали именно ее, хотя она находилась в окружении других участников митинга.

Вскоре после задержания Вудли отпустили. В своем Facebook она поблагодарила поклонников за поддержку. Напомним, нефтепровод Dakota Access строится на территории резервации индейского племени сиу.