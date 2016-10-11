Ярославль, 11 октября, 2016, 12:04 — ИА Регнум. В Ярославле осуждена бывший старший бухгалтер регионального УФСИН. Женщина путем мошенничества похитила более 3,6 миллиона рублей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в СУ СКР по Ярославской области.

Дарья Антонова ИА REGNUM Колючая проволока

С декабря 2012 по май 2016 года бухгалтер передавала на утверждение начальнику УФСИН и главному бухгалтеру ведомства подготовленные ею реестры на перечисление заработной платы сотрудникам управления. При этом она заранее завышала суммы, положенные в качестве зарплаты и итоговые суммы. Кроме того, в реестры включались несуществующие работники. Руководство управления доверяло бухгалтеру и не могло заподозрить ее в преступных намерениях, а потому утверждали документы.

После этого бухгалтер отправляла в банк другие реестры для перечисления зарплаты. Разницу же между положенными выплатами и итоговыми суммами по утвержденным документам переводила на свою банковскую карту. В результате ведомству был причин ущерб в сумме свыше 3,66 миллионов рублей. Преступление выявлено и пресечено службой собственной безопасности УФСИН России по Ярославской области.

Бывший бухгалтер признана виновной в мошенничестве в особо крупном размере. Приговором суда ей назначено наказание в виде 2 лет 10 месяцев лишения свободы в колонии общего режима.