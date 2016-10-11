Екатеринбург, 11 октября, 2016, 12:15 — ИА Регнум. Депутаты Законодательного собрания Свердловской области избрали четырех заместителей председателя регионального парламента Владимира Власова, Анатолия Сухова, Виктора Шептия и Виктора Якимова. Все вице-спикеры представляют «Единую Россию», передаёт корреспондент ИА REGNUM.

zsso.ru Депутаты Законодательного собрания Свердловской области

Сегодня, 11 октября, депутаты утвердили численность и составы комитетов и комиссий, выбрали руководителей и их заместителей. В частности, в региональном парламенте будут работать комитеты по бюджету, по социальной политике, по физической культуре и туризму, по развитию инфраструктуры и жилищной политике, по региональной политике и развитию местного самоуправления, по аграрной политике и охране окружающей среды, а также по промышленной политике и предпринимательству.

Были утверждены комиссии их руководители и заместители, которые продолжат работу в региональном парламенте. Всего образовано пять комиссий: мандатная, по символам, по межпарламентской деятельности, по предварительной подготовке материалов к рассмотрению на заседании Законодательного собрания кандидатур на должности судей и по контролю за достоверностью сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых депутатами регионального парламента.

Внеочередное заседание Законодательного собрания Свердловской области состоится уже через неделю — 17 октября. Сегодня также будет определена повестка дня на предстоящее заседание, а комитеты и комиссии начнут свою работу.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, сегодня депутаты свердловского Законодательного собрания избрали председателя регионального парламента и представителя региона в Совете Федерации. Пост спикера единогласно была избрана Людмила Бабушкина, а полномочия представителя Свердловской области в верхней палате парламента получил Аркадий Чернецкий. Отметим, что региональный парламент прошлого созыва также избирал спикером Людмилу Бабушкину и Аркадия Чернецкого сенатором от Свердловской области.