Стамбул, Турция, 11 октября, 2016, 12:50 — ИА Регнум. «Роснефть» усилит свои позиции на нефтяном рынке Турции благодаря соглашению между российской компанией, Petrocas Energy и Demiroren Group. Так, в 2017 году в рамках соглашения «Роснефть» намерена поставить на турецкий рынок до миллиона тонн нефтепродуктов. Об этом говорится в сообщении компании, опубликованном на ее сайте в понедельник, 10 октября.

Эмблема «Роснефти»

Дело в том, что в понедельник на Всемирном энергетическом конгрессе в Стамбуле «Роснефть», Petrocas Energy Limited и Demiroren Group Companies подписали соглашение об основных условиях поставок нефтепродуктов. Планируется, что они будут осуществляться по Закавказскому транзитному коридору, привлекая для этого черноморские порты России и Грузии. Однако для начала стороны проанализируют возможности «Роснефти» с привлечением ресурсов Petrocas в адрес Demiroren Group до миллиона тонн нефтепродуктов в будущем году.

Помимо этого, «Роснефть» на конгрессе договорилась по поводу будущих поставок черного золота и нефтепродуктов на еще строящиеся НПЗ STAR мощностью до 10 млн тонн в Турции с SOCAR Turkey Enerji. Компании изучат возможность поставок российский нефти и нефтепродуктов на нефтеперерабатывающие заводы. Что касается объемов и сроков, то об этом стороны в рамках юридический обязательств договорятся позже.

Справка ИА REGNUM :

Petrocas Energy является диверсифицированной инвестиционной группой, предоставляющей полный комплекс интегрированный услуг на транзит нефтепродуктов, например, с Каспийского бассейна до берегов Черного моря. В целом компания занимается транспортировкой нефти и нефтепродуктов в Каспийском регионе, Центральной Азии и на Южном Кавказе по маршруту, который известен как «Шелковый путь». «Роснефти» в Petrocas Energy принадлежит доля 49%. В 2014 году российская компания и Petrocas подписали документ о приобретении этой доли и создании совместного предприятия для работы «Роснефти» в Закавказье.

Demiroren Group Companies занимает лидирующее положение в различных областях деятельности в Турции, является диверсифицированной группой компаний. Под влиянием предприятия находятся более тысячи АЗС Total, Moil и Milangaz, а также множество турецких нефтепродуктовых терминалов. Первой компанией в группе стала ОТО Kolaylik еще в 1956 году, после чего в предприятие вошли еще около десяти различных компаний. Среди энергетических — ОТО Kolaylik, Milangaz, а также Moil.

«Роснефть» — это одна из крупных нефтяных российских компаний и налогоплательщиков страны. Уставной капитал компании составляет почти 106 млн рублей, крупнейший владелец акций компании — «Роснефтегаз». Доказанные запасы углеводородов, по данным SEC, достигают и превышают отметку в 34,4 млрд баррелей н.э. «Роснефть» осуществляет заправку самолетов различных авиакомпаний, в частности турецких авиакомпаний Turkish Airlines и Pegasus, в Москве, Екатеринбурге, Сочи, Краснодаре, Ростове-на-Дону и Ставрополе.

Что касается самой Турции, то сегодня она является одним из лидеров региона по показателям роста ВВП и нетто-импортером нефтепродуктов. Так, согласно прогнозам Международного валютного фонда, по завершении текущего года ВВП Турции увеличится на 3,8%. Рынок нефтепродуктов весьма привлекателен для инвесторов. Например, в 2015 году закупки нефти в страну возросли на 43% по сравнению с 2014 годом и составили 25,1 млн тонн черного золота. Импорт увеличился в таких объемах благодаря спросу на нефть на турецких НПЗ.

Напомним, что до кризиса в российско-турецких отношениях из-за сбитого Су-24 воздушными силами Турции товарооборот между нашими странами превышал $30 млрд, а еще $15 млрд составляла косвенная торговля. Теперь после начала нормализации отношений Россия и Турция планируют до конца 2016 года подписать программу развития двусторонних связей. Так, стороны намерены не просто восстановить связи до прежних показателей, но и нарастить их до $100 млрд, а такого товарооборота Россия пока не имеет даже с Китаем. Особо важным в этом плане является энергетическое сотрудничество между странами. Так, в понедельник, 10 октября лидеры двух стран и министры энергетики подписали Межправительственное соглашение о строительстве газопровода «Турецкий поток».