Владивосток, 11 октября, 2016, 11:58 — ИА Регнум. В Приморье в поселке Лучегорск 40 работников угольного разреза (ЛУР) приняли решение устроить голодовку. На этот шаг они решились после митинга, который провели профсоюзы угольщиков и энергетиков на центральной площади поселка, и встречи с руководителем предприятия, сообщили корреспонденту ИА REGNUM инициаторы акции.

Николай Касаткин. Углекопы. Смена (фрагмент). 1895

«На прошедшем в минувшие выходные митинге мы выдвинули требования: прекращение сокращений на двух главных предприятиях поселка, увеличение заработной платы — за год она сократилась в два раза, выполнение отраслевых тарифных соглашений, согласно которым угольщики и энергетики имеют право на льготы и гарантии», — рассказал председатель первичной профсоюзной организации Приморской ГРЭС АО «ДГК» филиала «ЛуТЭК», председатель Координационного совета организаций профсоюза Пожарского района Сергей Беляков.

«Спасти посёлок можем только мы, его жители. Скажем «НЕТ» уничтожению Лучегорска!» — такой был главный лозунг акции.

На прошедшей встрече коллектива и гендиректора угольного разреза конструктивный разговор не получился.

«Началось с того, что директор предложил нам подумать, как повысить производительность труда. Это только подлило масла в огонь, людям фактически не дают работать и зарабатывать, и все понимают, что именно происходит. Ведь сюда набирают вахтовиков из других регионов, — пояснил Беляков. — 400 работников ЛУРа за прошедший год были уволены с предприятия, масштабные сокращения предстоят и на Приморской ГРЭС».

«Сейчас 40 голодающим привезли воду и сахар. Их товарищи организовывают для них ночлег — вечером участники голодовки останутся в административно-бытовом здании предприятия. Все участники голодовки — ночная смена», — сообщили в Федерации профсоюзов Приморского края.

Поддерживает угольщиков и лидер Федерации Владимир Исаков: «Снижение зарплаты в два раза неминуемо ведет к социальному взрыву. В ситуации, когда рабочие места в Приморье отдают жителям других территорий, именно наш регион теряет налоги. Власть должна реагировать на это. Правильно в этой ситуации — поддерживать жителей края, обеспечивать им работу и возможность зарабатывать».