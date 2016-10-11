Симферополь, 11 октября, 2016, 11:57 — ИА Регнум. В Крыму Следком возбудил уголовное дело в отношении бывшего главврача Республиканской клинической больницы имени Семашко Елены Соболевой, которая подозревается в превышении должностных полномочий. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Следственного комитета.

regalacademy.org Суд

Как ранее сообщалось, Минздрав республики 7 октября уволил главврача медучреждения после скандала с высокими зарплатами ряда управленцев больницы. Так, у главного бухгалтера премии доходили до 800 тыс. рублей.

Читайте также: В Крыму раскрыли секрет низких зарплат медиков

«По данным следствия, подозреваемая, используя свои должностные полномочия, издала приказы, в соответствии с которыми работникам больницы, в том числе, административно-управленческого состава, незаконно установлены и выплачены надбавки за высокотехнологичную медицинскую помощь, — сообщили в крымском Следкоме. — В связи с чем интересам ГБУЗ РК «Республиканская клиническая больница им. Н.А. Семашко», территориального фонда обязательного медицинского страхования по Республике Крым в 2016 году причинен ущерб на сумму более 17 млн рублей».

Теперь Соболеву подозревают в совершении преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями).

Как сообщало ИА REGNUM, суммарно главный бухгалтер и четверо заместителей главного врача в больнице имени Семашко получили за восемь месяцев 2016 года 12 млн 31 тыс. 670 рублей. Прокуратура Крыма выявила нарушения при выплате стимулирующих выплат в больнице на 17,7 млн рублей за неполные полгода.

Читайте также:

Крым: на администрацию больницы заводят дело за премии в 17,7 млн рублей

Дела Крыма: второе уголовное дело в больнице Семашко