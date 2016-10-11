Вашингтон, 11 октября, 2016, 11:55 — ИА Регнум. Пользователям сервиса видеосвязи Skype стала доступна новая функция — перевод сообщений и звонков на русский язык в режиме реального времени. Об этом говорится на сайте американской компании Microsoft, которой принадлежит Skype.

pixabay.com Эмблема Skype

«Компания Microsoft включила русский язык в каталог поддерживаемых языков переводчика Skype и ряда других продуктов на базе платформы Microsoft Translator, — говорится в сообщении. — Русский стал 9-м языком, доступным пользователям Skype по всему миру, для синхронного перевода речи во время видеозвонков».

Отмечается, что воспользоваться данной функцией смогут пользователи персональных компьютеров операционной системы Windows 7 и более поздних версий.