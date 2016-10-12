Красноярск, 12 октября, 2016, 08:47 — ИА Регнум. Чиновники задним числом, уже после проведения общественных слушаний вносят поправки в генеральный план Красноярска. Однако депутаты городского совета пока не смогли прийти к соглашению. Депутат горсовета Константин Сенченко заявил: «Самая горячая тема в ГС Красноярска — это обсуждение поправок в генеральный план развития города. Поправок более 200. Есть технические, а есть и те, которые могут вызвать скандал».

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Главными болевыми точками являются уничтожение зеленых зон и отказ от развития социальной инфраструктуры в угоду интересам строительных компаний.

«Где-то вместо школы хотят разрешить строить жильё, где-то хотят сократить зеленые зоны и т.д.

Среди самых острых тем — ситуация в Академгородке, где жители активно выступают против жилой застройки, микрорайон «Мичуринский», где хотят застроить площадку под школу, и др.

Накал страстей достиг таких высот, что на последней комиссии депутаты не смогли достигнуть договоренностей, и вопрос о внесении изменений в генеральный план не будет рассматриваться на ближайшей сессии», — написал Сенченко на своей странице в соцсети.

В беседе с ИА REGNUM председатель общественной экологической палаты гражданской ассамблеи Красноярского края Александр Колотов особенно подчеркнул, что поправки были внесены уже после того, как проект был одобрен на общественных слушаниях, то есть, в сущности, за спиной у красноярцев.

«Я бы хотел сказать по поводу самой процедуры. Мы все помним, как обсуждался генплан Красноярска, какие были дебаты, какие были горячие общественные слушания, и мы видим то, что происходит после принятия генплана. После принятия генплана в него вносятся десятки поправок, и многие из этих поправок направлены на то, что те зеленые зоны, тот зеленый каркас Красноярска, которые презентовались на обсуждении как несомненная заслуга администрации, проектантов, теперь растаскиваются по кусочкам», — пояснил он.

При этом Колотов отметил, что зеленые зоны отдаются под застройку. «Зеленые зоны являются лакомым куском для застройщиков, чтобы продавать потом недвижимость в экологически чистом районе. Причем общественность никак к этому процессу не допускают: все эти правки не выносятся на общественные слушания, все это обсуждается кулуарно с администрацией. Максимум, что мы видим, это дебаты в городском совете», — сказал собеседник ИА REGNUM.

Он также рассказал, что горожан не должны вводит в заблуждение обещания «компенсирующих посадок». «Поправки направлены на уменьшение зеленых зон в Красноярске. И не должны вводить в заблуждение заявления в духе, мы вырубим столько-то деревьев, а посадим еще больше. Вырубаются многолетние прижившиеся деревья, а садятся молодые саженцы, процент приживаемости которых в последние годы в Красноярске крайне низкий. И кто будет за ними ухаживать? Дай бог, чтобы хотя бы треть из этих саженцев сохранилась», — заявил Колотов.

Как уже сообщало ИА REGNUM, краевые чиновники гарантировали не только стабильность строительного бизнеса, но и рост объемов ввода в эксплуатацию жилья на 7% к 2019 году.