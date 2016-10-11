Париж, 11 октября, 2016, 11:51 — ИА Регнум. Министр социальных вопросов и здравоохранения Франции Марисоль Турен и мэр Парижа Анн Идальго совершат 11 октября официальный визит в первую «комнату для инъекций» во Франции, которая откроется 14 октября в госпитале Ларибуазьер. С помощью этого проекта, который уже стал объектом критики, власти страны планируют сократить риски для наркозависимых, сообщает BFMTV.

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После Парижа «комната для инъекций», открытая в рамках шестилетнего эксперимента, будет учреждена в таких городах, как Бордо и Страсбург. Такая практика широко распространена, как в ЕС, так и в других странах Запада. Целью создания таких центров является снижение риска, связанного с применением наркотических средств, таких как распространение инфекционных заболеваний и передозировка, а также возращение наркоманов в среду, где им может быть оказана помощь.

Так, во время обсуждения соответствующего законопроекта глава Минздрава страны Турен заявила, что ежегодно от передозировки во Франции погибает 400 человек, тогда как в Швейцарии эти показатели сократились в два раза после 20 лет существования подобных центров, согласно данным Европейского центра мониторинга наркотиков и наркозависимости.

«Комната для инъекций» занимает 450 квадратных метров на территории госпиталя Ларибуазьер. У неё собственный вход, в ней есть приемная, комната ожидания и комната приема наркотических средств. Наркозависимые должны будут приносить с собой наркотические вещества. но пользоваться материалами, предоставляемыми в центре, под наблюдением квалифицированного персонала. В целом в центре будет занято около 20 человек — врачей, медсестер, воспитателей, социальных работников и охранников.

Такой центр, управляемый ассоциацией Gaïa Paris, которая специализируется на наркозависимостях и сокращении рисков, связанных с употреблением наркотических средств, может принять по меньшей мере до ста человек в день. Минимальный возраст посетителей составляет 18 лет.

Воспользоваться услугами центра можно будет ежедневно с 13:30 до 20:30. Посетителям придется взять билет и подождать определенное время в приемной, а также записаться, в том числе анонимно. Внутри их будет ждать около дюжины кабинок, а также комната отдыха.

Согласно закону, введенному в 2013 году, правоохранительные органы не могут преследовать наркозависимых на территории таких центров за «незаконное применение и хранение наркотических средств» при том условии, что количество обнаруженного у них вещества будет достаточным только для одного человека. При этом на территории запрещается любая торговля запрещенными веществами.