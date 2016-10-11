Мурманск, 11 октября, 2016, 11:48 — ИА Регнум.



ИА REGNUM Компенсация

За январь-июнь 2016 года объём искусственного выращивания рыбы предприятиями рыбоводства составил 4,7 тыс. тонн, или 83% к соответствующему периоду 2015 года. Об этом, как передаёт корреспондент ИА REGNUM, сказано в отчёте о ходе реализации плана мероприятий по обеспечению стабильного социально-экономического развития Мурманской области в 2016 и 2017 годах, подготовленным региональным министерством экономического развития.

По данным ведомства, планом в течение 2016−2017 годов предусмотрено достижение нескольких показателей. «Обеспечение внутреннего рынка продукцией собственного производства и повышение уровня самообеспеченности региона продовольственной продукцией, сохранение объёма производства рыбы и продуктов рыбных переработанных и консервированных в 2016 году на уровне не ниже 535 тыс. тонн, увеличение в 2017 году до 551 тыс. тонн», — сказано в документе.

Кроме того, план предполагает увеличение объёма искусственного выращивания рыбы предприятиями рыбоводства в 2016 году до 16,5 тыс. тонн, в 2017 году — до 39,2 тыс. тонн. Однако фактические результаты идут вразрез с ожиданиями чиновников.

«За январь-август 2016 года объём производства рыбы и продуктов рыбных переработанных и консервированных составил 345,2 тыс. тонн, или 90% к соответствующему периоду 2015 года, что обусловлено поздним началом промысла в рыболовной зоне Королевства Марокко, а также введённым на 2016 год мораторием на вылов мойвы в Баренцевом и Норвежском морях, — отмечается в отчёте. — За январь-июнь 2016 года объём искусственного выращивания рыбы предприятиями рыбоводства составил 4,7 тыс. тонн, или 83% к соответствующему периоду 2015 года».

В целом, по данным мурманского Минэка, на 2016 год на субсидирование организаций аквакультуры запланировано 173,5 млн рублей. При этом, из федерального бюджета предусмотрено выделение 164,8 млн рублей, софинансирование за счёт регионального бюджета составит 8,7 млн рублей. На субсидирование рыбоперерабатывающих организаций власти выделят 4,1 млн рублей за счёт средств областного бюджета. Почти 3 из них уже освоены.

«За отчётный период предоставлена субсидия трём рыбоперерабатывающим организациям на возмещение затрат на уплату процентов по кредитам, полученным на приобретение сырья и вспомогательных материалов в сумме 2,9 млн рублей», — приводит данные министерство.

Отметим, к проблемным вопросам по итогам анализа мурманские чиновники отнесли снижение объёмов искусственного выращивания рыбы предприятиями рыбоводства по причине банкротства одного предприятия аквакультуры и сокращения численности садкового атлантического лосося (сёмги) в связи с неблагоприятной эпизоотической ситуацией и массовой гибелью рыбы в 2015 году.

Как сообщало ИА REGNUM, по мнению заполярных властей, ситуацию, спровоцированную внезапным мором сёмги, могут сгладить дополнительные инвестиции. Для сравнения: в прошлом году объём господдержки аквакультуры в регионе был увеличен в 4 раза и составил более 180 миллионов рублей — с учётом федеральных средств. Об этом ранее заявила губернатор Мурманской области Марина Ковтун.