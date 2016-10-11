Ростов-на-Дону, 11 октября, 2016, 11:46 — ИА Регнум. В Ростовской области увеличивается долг потребителей за свет. Сумма задолженности составляет уже 2,14 млрд рублей. Как сообщили ИА REGNUM 11 октября в пресс-службе МРСК Юга, большую часть долгов накопили жители региона.

Дарья Антонова ИА REGNUM Без света

На сегодняшний день более 3 тыс. неплательщиков, накопивших долги с начала текущего года, ограничены в электроснабжении. Всего в период с января по август ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» подало в МРСК Юга 24,7 тыс. заявок на отключение потребителей с общей суммой долга 5,217 млрд рублей.

Как отметили в компании, подачу электричества можно ограничить потребителям только по заявкам энергосбытовых компаний. По количеству поданных заявок и сумме неплатежей потребителей Ростовская область находится на первом месте среди территорий обслуживания МРСК Юга. Помимо Донского региона, в территорию обслуживания входят Астраханская и Волгоградская области, а также Республика Калмыкия.

Вместе с тем жителей региона нередко ловят на воровстве электроэнергии. За восемь месяцев текущего года специалисты выявили более 800 фактов безучетного потребления электроэнергии и около 100 случаев бездоговорного подключения к электросети компании. Недобросовестные потребители Ростовской области заплатят за это более 15,2 млн рублей.

Напомним, что в 2015 году от энергоснабжения были отключены дома и квартиры 25,5 тыс. жителей Ростовской области. Но чаще должниками оказываются юридические лица, за долги в прошлом году отключили более 3,4 тыс. потребителей. Совокупная дебиторская задолженность потребителей перед ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» за 2015 год возросла на 15% и достигла 4,9 млрд рублей. Самые нерадивые неплательщики — предприятия ЖКХ. Они нарастили свой долг чуть ли не вдвое, доведя его до рубежа в 1,2 млрд рублей.