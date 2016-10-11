Москва, 11 октября, 2016, 11:42 — ИА Регнум. Московские полицейские задержали за нарушение визового законодательства американского гражданина Джошуа Аарона, который проходит обвиняемым по делу о взломе базы данных банка JPMorgan Chase — крупнейшем кибернападении в банковской сфере США, сообщает 11 октября Bloomberg.

Colin Хакер

В мае этого года во время проверки документов стражи порядка обратили внимание на нарушение 32-летним мужчиной правил продления визы, отмечает издание со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией. Решением суда гражданин США был оштрафован на 5 тыс. рублей. В настоящее время Аарон находится в СИЗО в ожидании высылки из России.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, американец Джошуа Аарон и граждане Израиля Гэри Шалон и Зив Оренштейн обвиняются в США в кибермошенничестве, хищении личных данных и мошенничестве с ценными бумагами. По данным следствия, с 2007 по 2015 год обвиняемые похитили данные о более чем 100 млн клиентов JPMorgan Chase и других организаций. Эти сведения позволили злоумышленникам путем незаконных манипуляций присвоить сотни миллионов долларов.