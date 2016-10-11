Москва, 11 октября, 2016, 11:35 — ИА Регнум. Возобновление диалога Турции и России важно для наших стран и граждан. Как передает корреспондент ИА REGNUM 11 октября, об этом заявил депутат Госдумы Сергей Железняк («Единая Россия»). Визит президента России Владимира Путина на Мировой энергетический конгресс в Турцию парламентарий назвал «весомой поддержкой действиям турецкого руководства по нормализации отношений с Россией и стремлением нашего национального лидера к выработке цивилизованных решений важнейших международных вопросов».

Иван Шилов ИА REGNUM Турция

«Возобновление диалога Турции и России важно для наших стран и граждан. Дан старт взаимовыгодному сотрудничеству в энергетической отрасли, о чем свидетельствует подписание соответствующих договоренностей между Россией и Турцией, а также придан новый импульс для восстановления отношений в других важных областях», — говорит Железняк. Он надеется, что «президент Турции по достоинству оценит серьезный кредит доверия, который предоставляется руководством России после всего произошедшего, и будет его беречь».

«Кроме того, взаимопонимание, продемонстрированное Турцией и Россией в сирийском вопросе способно повлиять на нормализацию обстановки в Ближневосточном регионе, способствовать скорейшему прекращению войны и началу мирного процесса в Сирии», — отметил депутат. «Готовность Турции к сотрудничеству может оказать позитивное влияние на переход к политическому урегулированию сирийского кризиса и позволит расширить возможности для оказания гуманитарной помощи населению пострадавшей от войны страны», — говорит он.

Страны должны вместе способствовать обеспечению безопасности для гуманитарных конвоев, чтобы не допустить никаких провокаций, заключил Железняк.