Якутск, 11 октября, 2016, 11:35 — ИА Регнум. В Якутии совершил жесткую посадку пассажирский самолет компании «Полярные авиалинии», выполнявший рейс «Якутск — Белая Гора». Об этом, как передает Life.ru, сообщил источник в экстренных службах региона.

U.S. Navy Самолёт вне ВВП

Инцидент произошел во вторник, 11 октября, в аэропорту Белая Гора Абыйского района республики.

«На борту пассажирского самолёта компании «Полярные авиалинии» находилось 27 пассажиров и 6 членов экипажа, — говорит источник. — Погибших и пострадавших нет».

Отмечается, что пилот воздушного судна по не выясненным пока причинам осуществил посадку вне взлетно-посадочной полосы.

В настоящее время следственные органы проводят по данному факту расследование.