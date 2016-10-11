Рыбинск, Ярославская область, 11 октября, 2016, 11:35 — ИА Регнум. Знаменитый российский путешественник Федор Конюхов готовится к реализации нового проекта. Он намерен отправиться в кругосветное плавание на скоростной парусной яхте. Идеи для строительства яхты Конюхов ищет в Ярославской области, сообщили корреспонденту ИА REGNUM на Рыбинском судостроительном заводе «Вымпел».

vympel-rybinsk.ru Федор Конюхов на заводе «Вымпел»

В настоящее время при поддержке Русского географического общества ведётся подготовка к строительству скоростной парусной яхты для командного кругосветного плавания под флагом России без захода в порты. Главная задача для Фёдора Конюхова — участие в кругосветном плавании на Кубок Жюля Верна. Регата стартует в проливе Ла-Манш, ее маршрут вполне классический и рассчитан на 80 дней. Путешественники двинутся с запада на восток через мыс Доброй Надежды (Африка), мыс Люин (Австралия) и мыс Горн (Южная Америка). Также в рамках плавания Федор Конюхов намерен установить новые мировые рекорды, которые будут закреплены за Россией как за Великой морской державой.

Строительству яхты уделяется особое внимание. Она достигнет 70 метров в длину, и корпус будет выполнен из алюминия. При этом он должен обладать большим скоростным потенциалом и выдерживать 12-балльные шторма. Яхту Фёдор Конюхов планирует строить в России. Судно он намерен назвать в честь флотоводца Фёдора Ушакова, который родился и был крещён недалеко от Рыбинска.

Поэтому решения для строительства путешественник ищет на рыбинском судостроительном заводе, где уже ознакомился с производством судна на подводных крыльях «Комета 120М». В частности, Конюхова интересовало качество изготовления корпуса СПК из алюминиево-магниевого сплава.

Впрочем, это не первый случай, когда Федор Конюхов обращается к оборонно-промышленному комплексу Ярославской области за поддержкой своих проектов. Например, в 2013 году он использовал оборудование Ярославского радиозавода для арктической экспедиции на собачьих упряжках по непроходимому ранее маршруту протяженностью в 4 тысячи километров. Каждый раз руководство заводов использует визиты Конюхова для активного пиара.