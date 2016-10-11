Москва, 11 октября, 2016, 14:34 — ИА Регнум. В Москве создано крупнейшее в Европе бесшовное wi-fi-пространство на городском транспорте. С 11 октября бесшовная зона распространяется на Московский метрополитен, а также работает во всех автобусах, трамваях и троллейбусах города, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

pixabay.com Эмблема Wi-Fi

«Сейчас мы обеспечиваем бесплатный доступ к сети для пассажиров на протяжении всего пути, вне зависимости от количества пересадок между метро и наземным транспортом. Образование такого единого пространства — это пример плодотворного сотрудничества бизнеса и города, которое направлено на создание комфортного общественного транспорта в Москве», — подчеркнул руководитель ведомства Максим Ликсутов.

В департаменте подчеркивают, что для подключения к бесплатному wi-fi как в метро, так и в наземном транспорте необходимо пройти идентификацию с помощью подтверждения номера мобильного телефона или авторизации через «Портал государственных услуг». При этом для пользователей, уже прошедших идентификацию в сети wi-fi, повторного прохождения не требуется.

Ежедневно только в московском метро к wi-fi совершается около 3 млн подключений и передается 70 ТБ трафика в сутки. Скорость подключения к сети метропоездов достигает 100 Мбит/с, чего пока нет ни в одной другой мировой столице, утверждают в департаменте. В тоннелях метрополитена установлено 900 базовых станций и проложено 880 км оптоволоконного кабеля. А поскольку точки доступа в интернет располагаются в каждом вагоне, то на текущий момент ими оборудовано свыше 5000 вагонов подземки.

От метро не отстает и наземный общественный транспорт, здесь интернетом уже пользуются более 1 млн уникальных пользователей. Всего с момента запуска проекта доступом к сети обеспечены 7250 автобусов, троллейбусов и трамваев ГУП «Мосгортранс». Московские власти обещают, что до конца года интернет будет доступен во всем подвижном составе.

Wi-Fi-доступом также оснащены 450 остановок наземного транспорта, располагающихся около станций метро, автовокзалов, железнодорожных платформ и других популярных у москвичей объектов.

«Wi-Fi в городском транспорте — одна из важных мер в рамках повышения качества пассажирского сервиса в Москве. Пассажиры могут с пользой проводить время в пути, оставаться на связи, решать рабочие вопросы, просто читать интересную информацию или общаться в соцсетях. Успешность внедрения интернета в транспорте подтверждают мировые эксперты — бесплатная беспроводная сеть в Московском метрополитене признана международной ассоциацией операторов беспроводной связи Wireless Broadband Alliance лучшим в мире внедрением технологии wi-fi в городском пространстве 2015 года», — заключил Ликсутов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Москва не уступает лидерам мировых рейтингов по части оснащенности передовыми информационными технологиями, а по некоторым параметрам и превосходит их. Средняя стоимость проводного широкополосного доступа (ШПД) в интернет в Москве в 10 раз меньше, чем в Нью-Йорке, а мобильного — в 8 раз. Ежемесячные расходы жителя столицы России на интернет не превышают 1% от средней заработной платы в городе. В Нью-Йорке зафиксирован самый дорогой ШПД — примерно 3,4 тыс. рублей в месяц в пересчете на российскую валюту. В Москве «домашний» интернет обходится жителям в среднем в 348 рублей в месяц. По средней скорости проводного широкополосного доступа Москва в исследовании уступила только Сингапуру —35 Мбит/с против 78,6 Мбит/с.

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