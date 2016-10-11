Москва, 11 октября, 2016, 11:33 — ИА Регнум. Крупный пожар площадью практически 300 квадратных метров ликвидирован в Москве: горело выселенное пятиэтажное здание, сообщили в пресс-службе МЧС по Москве.

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Сообщение о возгорании поступило в 7:07 мск, а локализовано оно было к 8:35 мск. Уточняется, что локализован пожар был на верхнем этаже. Горели также кровля и чердак здания.

«В 09.29 благодаря оперативному прибытию и грамотным действиям пожарных и спасателей пожар ликвидирован», — сообщили в пресс-службе.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, информация о пожаре на Кожевнической улице появилась утром 11 октября. Данных о пострадавших нет, дом выселенный.