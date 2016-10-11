Манила, 11 октября, 2016, 11:31 — ИА Регнум. Президент Филиппин Родриго Дутерте не исключает визит в Россию после поездки в Японию в октябре, сообщает 11 октября Reutres.

Presidential Communications Operations Office Родриго Дутерте

«Я поеду в Японию, а после этого, возможно, я отправлюсь в Россию», — сказал Дутерте. В октябре президент Филиппин планирует посетить Бруней, Китай и Японию.

Дутерте стал президентом Филиппин летом этого года. Ключевым моментом в его предвыборной кампании была бескомпромиссная борьба с наркоторговлей. Дутерте дал силовым структурам страны карт-бланш на отстрел наркодилеров без суда и следствия, а также их клиентов.

Ранее, 4 октября, Дутерте, который ранее называл президента США «сыном шлюхи», во время совещания с военными послал Барака Обаму «к черту», пообещал изменить внешнюю политику, «порвать отношения с США» и закупать оружие у Китая и России, которые «не вмешиваются» во внутреннюю политику страны.

7 октября по приказу президента Родриго Дутерте, были остановлены ежегодные совместные военно-морские учения Филиппин и США. Позднее министр обороны Дельфин Лоренсана заявил журналистам, что руководство страны планирует окончательно отказаться от военного сотрудничества с Америкой — в том числе, отменяются все ежегодные учения, военные патрули в Южно-Китайском море и «постепенно» будет выведен весь военный контингент США с территории Филиппин.