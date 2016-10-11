Архангельск, 11 октября, 2016, 11:31 — ИА Регнум. Эксперты Общероссийского народного фронта в Архангельской области оценили укладку асфальта, которая была завершена на прошлой неделе при строительстве лыжероллерной трассы на государственном лыжном стадионе имени Владимира Кузина в Малых Карелах. Срок сдачи всего объекта запланирован на конец октября. По мнению представителей ОНФ, трасса не полностью соответствует проведению тренировочного процесса лыжниками детско-юношеских спортивных школ и тренировкам спортсменов-профессионалов. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ОНФ.

пресс-служба ОНФ Архангельской области неровности асфальта заметили специалисты

Лыжероллерная трасса длинной 1,5 км была построена за счет средств областного бюджета, сметная стоимость работ составила более 70 млн руб. Представители ОНФ на нескольких отрезках трассы выявили трещины, пористость и выщербление асфальта.

«Трасса должна быть гладкой, как стекло, или это будет небезопасно для спортсменов, — прокомментировал активист регионального отделения ОНФ, мастер спорта по лыжным гонкам Алексей Шемякин. — Нам есть с чем сравнивать, приходилось тренироваться на многих лыжероллерных трассах страны. Вот и в Архангельске построили, но пока ее качество трудно оценить как хорошее. Нужно понимать, что во время таких занятий скорость спортсменов достигает 40−50 км в час, неровный асфальт может послужить причиной серьезных травм».

«Безусловно, есть вопросы к качеству укладки асфальта, дефекты уже видны. Возможно, температура смеси в момент укладки и уплотнения асфальта не соответствовала 80−90 градусам, — отметила эксперт Народного фронта, профессор Северного (Арктического) федерального университета Валентина Лукина. — Видимо, потребуется дополнительная экспертиза состава асфальтовой смеси».

Региональное отделение ОНФ готовит обращение в правительство Архангельской области с просьбой обязать подрядчика устранить дефекты на асфальтовом покрытии лыжероллерной трассы. Общественники взяли данный вопрос под контроль.

Отметим, что на реализацию этого проекта правительство области выделило из бюджета 40 миллионов рублей.

Также напомним, что как ранее сообщало ИА REGNUM, в Устьянах за долги продают имущество еще одной лыжной трассы в «Малиновке».