Москва, 11 октября, 2016, 11:39 — ИА Регнум. Любой рынок в ходе своего развития начинает консолидироваться, чтобы выработать общие «правила игры» для своих участников. Рынок электронных торгов не исключение, однако многие вопросы, связанные с формированием официального каталога товаров, работ и услуг, а также работой таких сервисов, как Единой информационной системы по госзакупкам, до сих пор не решены. В этой связи руководители ведущих российских электронных торговых площадок (ЭТП) приняли решение объединить свои силы и 10 октября 2016 года подписали совместный протокол о создании централизованных сервисов рынка государственных и коммерческих закупок. Как передает корреспондент ИА REGNUM, об этом на пресс-конференции в Москве заявили руководители ведущих торговых площадок России.

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Под документом поставили свои подписи генеральный директор АО «Единая электронная торговая площадка» Антон Емельянов, генеральный директор ЗАО «Сбербанк-АСТ» Николай Андреев, генеральный директор ГУП «Агентство по государственному заказу, инвестиционной деятельности и межрегиональным связям Республики Татарстан» Яков Геллер, генеральный директор ООО «РТС-тендер» Виктор Степанов, генеральный директор АО «Электронные торговые системы» Евгений Эллинский и президент АО «Санкт-Петербургская Международная Товарно-сырьевая биржа» Алексей Рыбников.

«Это сотрудничество не направлено против кого-либо — оно направлено на созидание, на создание централизованных сервисов, которые нужны рынку, площадкам, государственным регулирующим органам, поставщикам, заказчикам и так далее. Мы рассчитываем на то, что к этой работе будут присоединяться другие участники. Ведётся диалог помимо тех площадок, что находятся сегодня за столом, и с другими крупными и значимыми площадками», — подчеркнул Алексей Рыбников.

По словам гендиректора АО «Электронные торговые системы» Евгения Эллинского, «отдельным пунктом прописано, что у этого протокола нет цели какого-либо ограничения конкуренции, и предполагается строгое соблюдение антимонопольного законодательства».

Как подчеркнул гендиректор АО «Единая электронная торговая площадка» Антон Емельянов, рынок электронных торгов в настоящее время переживает важные структурные изменения. «Поскольку, напомню, речь идёт о 30 трлн рублей разного рода закупок по различным секторам, то, безусловно, чтобы такой механизм нормально работал, развивался и совершенствовался, чтоб решались простые и сложные задачи, мы должны проходить пути консолидации и выработки общих правил», — указал он.

Между тем, несмотря на то, что в России уже шесть лет действуют электронные аукционы, а с 2016 года работает Единая информационная система в сфере закупок (ЕИС), качество соответствующих сервисов, по общему признанию участников рынка, остается неудовлетворительным, указал во время конференции генеральный директор торговой площадки «Фабрикант» Сергей Габестро.

«Заказчики не могут пользоваться этими данными в полном объеме, а участники не могут получить референтные цены по каждой номенклатуре товаров. Для того, чтобы это всё появилось, нужно, чтобы ЕИС содержал данные, а не файлы, и чтобы инфраструктурные компании (площадки, обеспечивающие торги) объединились, вместе наметили цели и начали их выполнять», — заявил Габестро.

По его словам, на данном этапе перед участниками рынка стоит множество инфраструктурных задач — такие как централизация ряда сервисов, взаимодействие площадок с системой межведомственного электронного взаимодействия и другие. Все эти вопросы государственные ведомства, в первую очередь Минэкономразвития и ФАС, смогут решить только при тесном сотрудничестве с участниками рынка, уверен Габестро.

Одной из самых серьезных задач в этом отношении является вопрос создания и ведения единого каталога товаров, работ и услуг. Работа в этом направлении идет уже достаточно давно — Минэкономразвития разрабатывает каталог с 2014 года, однако он может заработать только с 1 января 2017 года, при этом только в ограниченном виде.

«То, что нужен такой каталог — много раз обсуждалось на совещаниях правительства. Вопрос — как это делать, за чей счёт делать и кто этим будет заниматься», — заявил Алексей Рыбников.

«Каталог — не просто написанная в Excel иерархическая структура товарных позиций. Это самая простая, программная часть каталога. Самое главное — построить систему постоянного наполнения этого каталога позициями, за каждыми позициями стоит нормативный документ, создание системы, когда постоянно актуализируется информация, которая находится в каталоге», — продолжил он.

По словам генерального директора «Единой электронной торговой площадки» Антона Емельянова, консолидация усилий и данных, которые собраны на крупнейших электронных торговых площадках за более чем 5 лет их работы, позволит создать уникальную в России базу данных, которая сделает систему закупок прозрачнее и поспособствует эффективному контролю над расходами бюджетных средств.

«Площадки — это набор уникальных данных, которые могут быть использованы на решение этой задачи», — указал он.

Комментируя затянувшуюся разработку единого каталога в МЭР, Емельянов отметил, что в рамках этой задачи «тяжело создавать каждый компонент с нуля, поэтому нужно консолидировать то, что уже есть, и трансформировать это в некие лучшие практики».

Необходимый опыт уже наработан в ряде субъектов РФ, например, в Москве. «Необходимо посмотреть тот опыт что есть в Москве и других субъектах, у ведущих компаний в секторе 223-ФЗ, и правильно его консолидировать в рамках пилотного проекта. Я считаю, что достижение в означенные сроки до 1 января 2017 года, практических результатов по демонстрации того, как может работать такой каталог товаров и услуг — вполне реально», — подчеркнул генеральный директор «Единой электронной торговой площадки».

На базе единого каталога товаров будет сформирована системы аналитики и мониторинга цен в государственных закупках и закупках по 223-ФЗ. Система позволит не только получать необходимые отчеты, но и автоматически формировать начальные, то есть максимальные цены для проведения закупок, а также анализировать ценовые тренды по конкретным товарам и рассчитывать рыночные индексы, указали участники мероприятия.

«Нередки случаи, когда практически одинаковая закупка проводится в соседних регионах по отличающейся в несколько раз цене», — указал генеральный директор «Единой электронной торговой площадки» Антон Емельянов

По его словам, заказчики сталкиваются с трудностями по определению начальной цены контракта, что «является весьма тревожным фактом в текущих экономических условиях при всестороннем сокращении госбюджета».

Кроме этого, документ предполагает работу по созданию единой системы аккредитаций поставщиков и подрядчиков, в том числе создание единой базы поставщиков и подрядчиков, участвующих в закупках по 44-ФЗ и 223-ФЗ. Это позволит снизить затраты и значительно упростит доступ к закупкам для субъектов малого и среднего предпринимательства.

Имея консолидированную информацию поведения участника на всех пяти площадках, финансовые структуры, например, при принятии решений о предоставлении обеспечения смогут обеспечить лучшие условия для добросовестных участников и, наоборот, снизить риски, отказывая или предлагая более сложные условия для менее надежных участников рынка. Таким образом, добросовестные участники получат от объединения торговых площадок явные преимущества.

Наконец, стороны договорились о кооперации и выработке единых позиций в отношении законодательных инициатив, касающихся тематики закупок и площадок. «Сейчас идёт процесс доработки 44-ФЗ и 223-ФЗ, соответствующие поправки в Думе, в этом плане объединение экспертного опыта и понимание площадками, на наш взгляд, сослужит положительную службу в процессе», — заявил Алексей Рыбников.

Для решения всех поставленных задач протоколом предусмотрено создание организационного комитета, подчеркнул генеральный директор ЗАО «Сбербанк-АСТ» Николай Андреев.

По его словам, в ближайшее время оргкомитет приступит к разработке «дорожной карты» реализации поставленных задач, а также рассмотрит с этой целью предложения о создании отдельного юридического лица.

Напомним, что с 2017 года по закону о контрактной системе закупки должны проводиться по официальному каталогу товаров, работ и услуг. Несмотря на то, что несколько лет его прототип и методическое обеспечение разрабатывало Минэкономразвития, работа ведомства была признана правительством неудовлетворительной.

Так, при обсуждении каталога Минэкономики предлагало госорганам-заказчикам собирать информацию для него в Единой информационной системе о госзакупок, однако эту идею раскритиковал Минфин, поскольку такой метод каталогизации будет долгим и при этом, поскольку в ЕИС завышены цены, просто неэффективным.

В сентябре 2016 года вопрос каталогизации обсуждался на совещании у вице-премьера Игоря Шувалова. В середине месяца ФАС предложила вместо МЭР привлечь к реализации каталога и ЕИС «Ростех», однако его роль в разработке пока что остается неизвестной.

В конце сентября газета «КоммерсантЪ» по итогам очередного совещания сообщила, что ФАС, «Ростех», Минфин и Минэкономразвития до сих пор не смогли прийти к выводу, каким образом будет реализовано создание перечня и как будет поддерживаться связанная с ним информационная система. При этом участники обвиняют Минэкономики в том, что разработка каталога далека от завершения.

Первый вице-премьер Игорь Шувалов уже передал координацию работы ФАС, однако МЭР при поддержке крупнейших госкомпаний продолжает настаивать на поэтапном запуске своих наработок.