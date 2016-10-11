Ереван, 11 октября, 2016, 11:29 — ИА Регнум. Несмотря на то, что ситуация в Сирии, а, в частности, в городе Алеппо, где проживает половина армянской диаспоры Сирии — около 7 тысяч человек, остаётся крайне напряжённой власти Армении не спешат предпринимать какие-либо шаги для эвакуации соотечественников, даже несмотря на то, что из Сирии звучат просьбы о помощи.

facebook.com/MFA.Armenia В Алеппо раздают гуманитарную помощь из Армении

На днях благотворительная общественная организация «Алеппо» обратилась с призывом к благотворителям Армении и Диаспоры, где говорится, что в организацию поступило свыше 600 обращений с просьбой помочь нуждающимся и оказавшимся в безвыходном положении сирийским армянам переехать в Армению.

«В связи с критической ситуацией в сирийском Алеппо в земляческую благотворительную общественную организацию «Алеппо» поступило свыше 600 обращений с просьбой помочь нуждающимся и оказавшимся в безвыходном положении сирийским армянам переехать в Армению. Для этого необходимо купить им билеты в один конец Ливан — Армения. Учитывая вышеизложенное, ОО «Алеппо» призывает всех благотворителей обратить внимание на данное сообщение и в рамках своих возможностей помочь оказавшимся в тяжелой ситуации соотечественникам переехать из Ливана в Армению как в безопасную страну. Сумма, необходимая для переезда из Ливана в Армению, составляет 500 долларов (США). Она включает стоимость билета на автобус Алеппо — Ливан, стоимость разрешения на въезд из Сирии в Ливан, цену перевозки от ливанской границы до аэропорта Бейрута, стоимость билета в один конец Ливан — Армения и стоимость перевозки с ереванского аэропорта «Звартноц» до Еревана», — говорилось в заявлении.

Между тем, по сообщению министерства обороны России, режим прекращения боевых действий в Сирии в течение суток 10 октября нарушался 47 раз со стороны незаконных вооружённых формирований в провинциях Алеппо, Дамаск, Латакия и Хама.

«Вооружённые формирования, заявившие о прекращении боевых действий, из реактивных систем залпового огня, танков, миномётов и стрелкового оружия обстреляли в провинции Алеппо населённый пункт Азизи, позиции правительственных войск в районе горы Захр-эн-Найраб и квартал Эль-Машарка в городе Алепо. В провинции Латакия обстрелам подвергся населённый пункт Сленфа», — говорится в документе, распространённом пресс-службой минобороны России.

Вместо действенных шагов по оказании помощи сирийским армянам, правительство Армении 10 октября провело очередное совещание, из стенограммы которого становится ясно, что на правительство армянам в Сирии надеятся не следует.

Так, во время совещания под председательством премьер-министра Армении Карена Карапетяна и с участием руководителей заинтересованных госструктур были представлены реализованные в Армении за последние 5 лет государственные образовательные, социальные и здравоохранительные программы с целью оказания содействия сирийским армянам, возможности поддержки интеграционным программам и бизнес-проектам, а также доложено о распределении гуманитарной помощи, отправленной в Сирию на прошлой неделе.

По сообщению пресс-службы правительства, премьер поручил соответствующим госструктурам при сотрудничестве с министерством иностранных дел и министерством диаспоры продолжить скоординированную работу в этом направлении.

Ранее в армянском МИД уже сообщали, что вопрос эвакуации сирийских армян правительство Армении не обсуждает.

Вместо этого на призыв общественной организации «Алеппо» и многочисленных пользователей социальных сетей откликнулся российский предприниматель армянского происхождения Рубен Варданян, а точнее основанный им фонд IDeA.

В распространённом заявлении фонда говорится о готовности помочь сирийским армянам перебраться из Алеппо на историческую родину — в Армению.

«Фонд IDeA привержен цели улучшения жизни граждан Армении. В то же время мы не можем заниматься этим в изоляции. Мы знаем, что происходит в мире и чувствуем ответственность делать все для смягчения боли и страданий там, где это возможно.

Наблюдая за продолжением насилия в Сирии, в частности, в Алеппо, мы считаем своим обязательством предложить финансовую поддержку для организации транспортировки сирийских армян в Армению. С этой целью мы намерены объединить усилия с другими организациями и людьми по всему миру. Этим следует заняться прямо сейчас. Мы сочувствуем и сопереживаем всем, кто сейчас находится в зоне военных действий. Даже те, кто, несмотря на военные действия, оставался в Алеппо в течение последних лет, сегодня ищут убежища. Будучи армянами, мы обязаны помочь им.

Совместно с несколькими частными фондами мы работаем с правительством Армении над тем, чтобы те сирийские армяне, которые прибудут в Армению, получили необходимое содействие и могли претендовать на получение убежища в установленном законом порядке.

Армяне Алеппо были первыми спасителями соотечественников, уцелевших после Геноцида. Сегодня они сами нуждаются в таких спасителях», — говорится в заявлении фонда.

Как именно фонд планирует вывозить из Сирии людей из сообщения, однако, ясно не становится. В свою очередь в армянском внешнеполитическом ведомстве уже поспешили приветствовать инициативу по оказанию помощи сирийским армянам, как нашедшим убежище в Армении, так и проживающим в Сирии.

Призывы пользователей соцсетей из Армении были обращены именно к Варданяну, так как в 2015 году он учредил премию «Аврора», которая ежегодно присуждается за исключительный вклад в дело сохранения человеческих жизней и продвижения идей гуманизма. На прошедшей в 24 апреля 2016 года церемонии лауреат премии — Маргерит Баранкитс из Бурунди получила грант в 100 тысяч долларов и возможность продолжить благотворительную эстафету, номинировав организации, вдохновившие его самого на гуманитарную деятельность и отвечающие духу премии, на награду в размере 1 млн долларов.

В последствии стало известно, что денежная награда в размере 1 млн долларов будет направлена на финансирование программ в Руанде, Эфиопии, Демократической республике Конго и Бразилии.

В последние недели в Алеппо погибли десятки сирийцев. Среди армян число погибших за прошедшие две недели достигло 8 человек, десятки ранены.

По данным министерства диаспоры Армении, в ходе продолжающейся уже 5 лет войны в Сирии погибли 150 армян, еще 180 — были ранены. За прошедшие годы в Армению приехали 20 тысяч армян из Сирии, но многие из-за отсутствия жилья и работы так и не обосновались в Армении, а уехали в европейские страны, США и Канаду.