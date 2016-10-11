Иваново, 11 октября, 2016, 11:27 — ИА Регнум. По итогам прошлого года Ивановская область заняла пятое место в ЦФО РФ по количеству выданных патентов. Об этом стало известно 10 октября на заседании координационной комиссии по малому и среднему предпринимательству. Мероприятие провёл губернатор Ивановской области Павел Коньков, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

ivanovoobl.ru На заседании координационной комиссии по малому и среднему предпринимательству

Как рассказал директор департамента экономического развития и торговли региона Александр Лодышкин, в первом полугодии 2016 года на территории региона было выдано 2116 патентов. Этот показатель превысил уровень 2015 года в 1,6 раза. Патенты были выданы по 39 видам экономической деятельности из 63, установленных региональным законодательством.

Александр Лодышкин предложил для легализации деятельности предпринимателей либо обнулить размер потенциально возможного годового дохода по 32 видам деятельности.

Также высказана инициатива расширить список видов предпринимательской деятельности для применения патентной системы налогообложения. Отметим, для этого потребуется внести изменения как в региональное, так и в федеральное законодательство.