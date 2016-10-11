Ставрополь, 11 октября, 2016, 11:25 — ИА Регнум.



skeeze Пожар

В городе Ессентуки Ставропольского края около пяти часов потребовалось для тушения пожара в кафе «Эгоист», сообщили корреспонденту ИА REGNUM пресс-службе регионального управления МЧС.

В администрации города уточнили корреспонденту ИА REGNUM, что пожар начался 10 октября в 19:13. По какой-то причине загорелась крыша кафе. Пожару был присвоен ранг № 2 и к его тушению были задействованы силы пожарных частей Кавминвод: Железноводск, Кисловодск, Лермонтов, Пятигорск, Предгорный район и специализированная пожарная часть города Минеральные воды.

Воду подавали 10 цистерн, огонь тушили сначала 43 человека личного состава.

Пожаром уничтожено перекрытие кафе и часть перекрытия пристроенного магазина вещевой торговли на площади 200 квадратных метров.

В региональном управлении МЧС уточнили ИА REGNUM, что здание кафе отдельно стоящее, поэтому пламя не перекинулось на другие крупные здания, стоящие на удалении. Площадь горения кровли составила 648 квадратных метров.

Из здания кафе было эвакуировано четыре человека и владелец. Жертв и пострадавших нет.

В 20:40 произведена локализация пожара. В 00:03 11 октября пожар был потушен полностью.

Для ликвидации последствий привлекались 50 человек и 19 единиц техники. Сейчас устанавливаются причина пожара и материальный ущерб устанавливаются.