Рязань, 11 октября, 2016, 11:24 — ИА Регнум. В Рязанской области начальником отдела Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации назначен полковник полиции Алексей Троицкий, сообщили ИА REGNUM впресс-службе ведомства. Приказ подписал глава Росгвардии Виктор Золотов.

rosgvard.ru Бойцы Росгвардии

Алексей Троицкий до назначения занимал должность начальникавневедомственной охраны Рязанской области.

При назначении учитывались показатели службы, образование, участие в боевых действиях, а также награды и научная деятельность. Кроме того, значение имели и деловые качества, и соблюдение антикоррупционногозаконодательства.

ИА REGNUM напоминает, что Федеральная служба национальной гвардии Российской Федерации была образована указом президента РФ Владимира Путина от 5 апреля 2016 года. Главой нового органа исполнительной власти был назначен генерал армии Виктор Золотов. Среди задач Росгвардии — противодействие терроризму и борьба с ОПГ. Кроме того, на новый орган возложены функции ОМОНа и СОБРа.