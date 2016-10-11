Москва, 11 октября, 2016, 11:21 — ИА Регнум. Доллар коснулся новых минимумов под отметкой 62 рублей. Тон рынку нефти продолжают задавать спекуляции вокруг возможных шагов ОПЕК, а динамика «черного золота», в свою очередь, направляет курс рубля, пересиливая влияние настроений по доллару на рынке форекс, говорит аналитик ГК Инстафорекс Игорь Ковалев.

wallspaper.ru Нефть

«Накануне президент России Владимир Путин заявил, что Россия поддерживает инициативу ОПЕК по заморозке или даже сокращению добычи. Этого оказалось достаточно, чтобы отправить Brent к новым годовым максимумам на подходе к 54 долларам за баррель, а доллар — к свежим минимумам в районе 61,80 рублей. Предстоящие переговоры картеля в Турции укажут дальнейшее направление и нефти, и нашей валюте. И в случае разочарования коррекция может оказаться ощутимой», — предупреждает он.

Уровень 62 рубля за доллар уже дважды подвергался тестированию, и 10 октября российская валюта обновила минимумы, что потенциально может расчистить рублю путь к новым вершинам, указывает Ковалев. «Доллар может снова «покуситься» на отметку 61,80, а в случае ее утраты — на минимум в области 61,50. Однако для этого необходимо возобновление покупок Brent после коррекции от максимумов», — считает эксперт.