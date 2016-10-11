Москва, 11 октября, 2016, 11:21 — ИА Регнум. В мэрии Москвы выставили на электронные торги три отдельно стоящих здания с земельными участками на юге, востоке и юго-востоке города. Как заявили в пресс-службе департамента столицы по конкурентной политике, начальная цена варьируется от 25 млн до 56,6 млн рублей, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Джон Ричи. Аукцион. 1875

«Заявочная кампания продлится до 22 ноября 2016 года», — отметили в пресс-службе. В департаменте уточняется, что назначение всех объектов свободное, здания находятся в непосредственной близости от станций метро.

Так, самым дорогим лотом стало деревянное здание, расположенное на земельном участке площадью 1,1 тысяч квадратных метров по адресу 2-й Крутицкий переулок, дом 14, площадью 533,8 квадратных метров. Его стартовая стоимость составляет 56,5 млн рублей. Объект предназначен для офисного и коммерческого назначения.

Вторым лотом выставлено здание площадью 690 квадратных метров, расположенное на земельном участке 400 квадратных метров по адресу улица Потешная, дом 4. Его цена составляет 30 млн рублей.

Также на торги выставлено трехэтажное кирпичное здание постройки 1949 года. Объект, площадью 760 квадратных метров расположен по адресу Севастопольский проспект, дом 17, корпус 7. Стартовая стоимость здания составляет 25,1 млн рублей.

Напомним, здание на 2-м Крутицком переулке располагается вблизи станций метро Пролетарская и Крестьянская застава, здание на Потешной улице располагается вблизи станций метро Преображенская площадь, Электрозаводская и Сокольники, а здание на Севастопольском проспекте находится вблизи станций метро Нагорная, Нагатинская и Академическая.