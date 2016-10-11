Киев, 11 октября, 2016, 11:20 — ИА Регнум. За прошедшие сутки в Донбассе активное ведение боевых действий зафиксировано на Мариупольском направлении. Противоборствующие стороны применяют 122 мм артиллерию, танки, САУ и минометы. Об этом 11 октября сообщают военные ведомства ДНР, ЛНР и пресс-служба штаба АТО, передает ИА REGNUM.

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В частности, заместитель командующего оперативным командованием Народной милиции ДНР Эдуард Басурин сообщил, что за последние трое суток в районе села Саханка (Мариупольское направление) в результате ведения боевых действий погибли двое бойцов ДНР, еще один попал в плен ВСУ.

«За трое суток в Саханке и ее окрестностях пятеро гражданских ранены, один погиб. Кроме того, убиты двое военнослужащих и один попал в плен», — рассказал ДАН Басурин.

Он отметил, что вчера украинские силовики 462 раза открывали огонь по позициям ВС ДНР. «ВСУ за сутки 462 раза нарушили режим прекращения огня», — сказал Басурин.

В военном ведомстве ДНР уточнили, что подразделения ВСУ накануне вечером и ночью выпустили более 200 артснарядов и мин по позициям ДНР в населенных пунктах: Ясиноватая (промзона), Александровка, Трудовское, Саханка, Коминтерново, Сосновское и Новая Таврия.

«Выпущено в общей сложности 212 мин калибрами 82 и 120 мм, а также снарядов из арторудий калибра 122 мм и орудий танков», — добавили в ДНР.

В то же время и.о. главы администрации Новоазовского района (Донетчина, под контролем ДНР) Анатолий Яновский отметил, что в результате боев в Саханке были повреждены четыре дома, один сгорел.

«Ночью был очень сильный обстрел, в результате которого пострадало пять домов, в том числе один сгорел… Женщина 1972 года рождения, получила ранение передней части брюшной полости, она была прооперирована. Сейчас ее состояние стабильное», — рассказал Яновский.

На Луганщине Народная милиция ЛНР зафиксировала четыре нарушения режима тишины со стороны ВСУ. В частности, в с. Калиново позиции ЛНР были обстреляны из 82-мм, 120-мм минометов и стрелкового оружия. «Потерь нет», — заверили в НМ ЛНР.

В свою очередь, 11 октября спикер пресс-центра «АТО», подполковник ВСУ Виктор Шубец отметил, что вчера войска ДНР и ЛНР 47 раз открывали огонь по позициям украинских войск.

«На Мариупольском направлении состоялось 27 обстрелов. Вооруженные провокации со стороны противника состоялись с применением тяжелого вооружения. В частности, из ствольной артиллерии 152 калибра — по защитникам Талаковки и Бердянска, а из 122 калибра — по Широкино», — сказал Шубец.

По его словам, украинские войска в Водяном, Широкино, Марьинке, Талаковке (Мариупольское направление) попали под обстрел из минометов калибра 120 мм и 82 мм. «В направлении Павлополя и Гнутово обстрелы подразделений ВСУ осуществлялись с использованием вооружения БМП, гранатометов, пулеметов, стрелкового оружия», — добавил Шубец. Он сообщил, что на Луганском направлении зафиксировано 17 нарушений режима тишины. ВС ЛНР обстреливали украинских силовиков в Новозвановке, Новоалександровке и Попасной «из вооружения различного калибра, усиливая интенсивность огня минометами калибра 120 и 82 мм». Шебец также проинформировал, что на Донецком направлении ВС ДНР три раза обстреливали силы АТО. При этом в Авдеевке и Зайцево украинские войска попали под огонь из минометов.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 октября спикер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко заявил, что командование ВСУ перебросило в зону «АТО» роту польских наемников.

«В район населенного пункта Попасная в зоне ответственности 59-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ прибыла рота польских наемников, задачей которой является проведение диверсий на территории нашей республики. Данные факты еще раз подтверждают, что олигархическая киевская власть не намерена вести мирный диалог для урегулирования обстановки на Донбассе, а наоборот использует любые возможности для дестабилизации ситуации», — считает Марочко.

Напомним, 26 августа в Минске участники Трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе заявили о необходимости установления с 1 сентября «бессрочного прекращения огня» в регионе. Это соглашение стало уже девятым с осени 2014 года договоренностью о соблюдении «режима тишины». 1 и 7 октября украинские войска, ВС ДНР и ЛНР впервые за время войны провели отвод сил и средств из районов Петровское (Донецкое направление) и Золотого (Луганское направление).