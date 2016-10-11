Турция, 11 октября, 2016, 11:20 — ИА Регнум. Представитель правящей партии Турции был убит вечером 10 октября на юго-востоке страны, сообщает 11 октября Reuters.

Иван Шилов ИА REGNUM Турция

Дериан Актерт, который возглавлял отделение Партии справедливости и развития в городе Диджле, расположенный в провинции Диярбакыр, подвергся нападению в своем кабинете в 10:30 вечера.

Власти провинции Диярбакыр подозревают в убийстве членов Рабочей партии Курдистана (РПК). Пока ни одна из группировок не взяла на себя ответственность за убийство.

Напомним, столкновения курдского населения юго-востока Турции с правительственными войсками начались в 2015 году, когда был разорван договор о режиме прекращения огня между Турцией и запрещенной в стране РПК.