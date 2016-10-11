Москва, 12 октября, 2016, 00:05 — ИА Регнум. Сегодня, 12 октября, Совет Федерации обсудит ратификацию соглашения с САР о бессрочном размещении авиационной группы России в Сирии, сообщает ИА REGNUM.

Минобороны.рф Авиагруппа ВКС РФ на аэродроме «Хмеймим» в Сирии

Соглашение было подписано в Дамаске 26 августа 2015 года и внесено на ратификацию в Госдуму в начале августа 2016 года. В тексте соглашения, подписанном министерствами обороны России и Сирии 26 августа 2015 года в Дамаске, подчеркивается, что «нахождение на территории САР российской авиационной группы отвечает целям поддержания мира и стабильности в регионе, носит оборонительный характер и не направлено против других государств».

Ранее соглашение ратифицировала Госдума 7 октября. Решение было принято единогласно, что, по словам главы комитета Совфеда по международным делам Константина Косачева, «подчеркивает межпартийный и межфракционный консенсус в контексте сирийского кризиса».

В ходе обсуждения соглашения в комитете Совфеда замглавы Минбороны Николай Панков сообщил о постоянной базе ВМФ в Сирии. «На территории Сирии у нас будет на постоянной основе военно-морская база в Тартусе. Соответствующие документы в настоящее время подготовлены, они проходят процедуру межведомственного согласования», — заявил он, указав на то, что степень готовности этих документов «достаточно высокая».

Между тем в Госдуме указали на высокую стоимость военных баз. «Здесь прозвучало пожелание, чтобы еще где-то базы открыть. Вот не надо такие вещи, мне кажется, озвучивать в открытую и желать. А что вы потом избирателям скажете? Каждое открытие новой базы — это огромные деньги», — сказал лидер ЛДПР Владимир Жириновский в ответ на заявление Панкова о возможности размещения военных баз во Вьетнаме и на Кубе.

Россия 30 сентября 2015 года начала операцию в Сирии по борьбе с терроризмом по просьбе сирийского президента Башара Асада. При этом для размещения авиации ВКС РФ используется аэродром Хмеймим. В марте 2016 года президент России Владимир Путин приказал вывести основную часть авиационной группировки РФ из Сирии.