Вашингтон, 11 октября, 2016, 11:19 — ИА Регнум. Заявления президента Российской Федерации (РФ) Владимира Путина о намерениях Москвы сотрудничать со странами ОПЕК по стабилизации рынка «заставили» цены на черное золото достичь годового максимума. Об этом пишет The Wall Street Journal.

wallspaper.ru Нефть

По мнению газеты, решение властей РФ поддержать страны ОПЕК в вопросе сокращение уровня добычи нефти может привести к тому, что спрос и предложение на рынке наконец-то придут в равновесие.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 10 октября президент РФ Владимир Путин на Всемирном энергетическом форуме в Стамбуле (Турция) заявил, что Москва поддерживает инициативы ОПЕК по «заморозке» уровня добычи нефти.

Российский лидер также выразил надежду, что эта мера даст позитивный сигнал рынкам и инвесторам.

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