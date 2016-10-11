Мурманск, 11 октября, 2016, 11:19 — ИА Регнум.



pixabay.com Консервы

В минувшем месяце из Норвегии в Мурманскую область ввезены рыбные консервы российского производства (по прямому варианту: борт судна — машина) в количестве 23,6 тонны, что превышает показатели прошлого месяца в 10 раз. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в Управлении Россельхознадзора по Мурманской области.

«В сентябре 2016 года государственными инспекторами отдела пограничного ветеринарного контроля на Государственной границе РФ и транспорте Управления Россельхознадзора по Мурманской области было досмотрено 8,5 тысяч тонн рыбы и рыбопродукции, направляемой морским и автомобильным транспортом в страны Евросоюза, Нигерию, США и Китай, а также 0,8 тонны морепродуктов в Японию авиатранспортом, — отметил пресс-секретарь Управления Россельхознадзора по Мурманской области Сергей Чебатурин. — Должностными лицами отдела досмотрено и оформлено около 500 тонн мороженой российской рыбы и рыбопродукции, находившейся на временном хранении на холодильниках Норвегии, доставленной морским транспортом».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, российские рыбаки нередко отправляют слой вылов за рубеж — потому что так выгоднее. Зимой прошлого года мурманчане предложили Росрыболовству внедрить систему слежения за добычей промысловиков. Глава ведомства обещал внимательно изучить эту инициативу.

Несмотря на резкое увеличение поставок российских консервов из Норвегии, судить о наличии определённой тенденции нельзя, объяснил пресс-секретарь Управления Россельхознадзора по Мурманской области.

«Тенденции по объёмам проверяемого товара, ввозимого, в частности, из Норвегии, нет, — прокомментировал Сергей Чебатурин. — Поскольку количество рыбопродукции напрямую зависит от объёмов вылова. Сегодня консервов в 10 раз больше, чем в прошлом месяце, а в октябре, к примеру, может быть абсолютно противоположная ситуация».

Добавим, по словам Чебатурина, сотрудниками Управления был осуществлён контроль 1,8 тысячи тонн кормов для рыб производства Норвегии, доставленных морским транспортом.