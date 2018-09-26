Санкт-Петербург, 11 октября, 2016, 11:27 — ИА Регнум. Рекордный, по сравнению с предыдущими годами, дефицит бюджета Санкт-Петербурга на 2017 год дополнительно увеличится во втором чтении финансового документа в Законодательном собрании. Об этом сегодня, 11 октября, сообщил глава городского комитета финансов Алексей Корабельников, передает корреспондент ИА REGNUM с заседания городского правительства.

Дарья Антонова ИА REGNUM Мало денег

Доходы бюджета Санкт-Петербурга в 2017 году, согласно проекту, составят 470,7 млрд рублей, расходы — 535 млрд рублей, дефицит — 64,3 млрд рублей.

На плановый период 2018 года: доходы — 507,5 млрд рублей, расходы — 558,5 млрд рублей, дефицит — 51 млрд рублей. На 2019 год предварительные параметры бюджета следующие: доходы — 552,3 млрд рублей, 606,4 млрд рублей, дефицит — 54,1 млрд рублей.

Из общего объема доходов, по словам Корабельникова, 466,4 млрд рублей приходится на налоговые и неналоговые доходы с темпом роста 109% по отношению к бюджету 2016 года. В доходной части бюджета-2017 учтены 4,3 млрд рублей поступлений из федерального бюджета на реализацию мероприятий по подготовке города к проведению Чемпионата мира по футболу 2018 года, связанные со строительством метрополитена.

Городской бюджет на 2017 год сформирован на основе 17-ти городских программ, расходы по которым составляют более 490 млрд рублей, или 93% от расходов бюджета.

«В связи с тем, что правительство РФ вносит на рассмотрение в Государственную думу проект федерального бюджета в более поздние сроки, чем предусмотрено внесение нашего бюджета в Законодательное собрание, остальные получения средств из федерального бюджета количественно не определены. В рамках второго чтения бюджета правительством Петербурга мы эти параметры уточним», — отметил Корабельников.

Вместе с тем, глава комитета финансов также предупредил, что дефицит городского бюджета увеличится во втором чтении документа в Законодательном собрании Санкт-Петербурга. Одной из причин, по его словам, станет намеченный рост размера минимальной заработной платы в Петербурге с 11 700 рублей до 16 000 рублей, который будет рассмотрен как раз ко второму чтению.

Кроме того, по словам Корабельникова, дефицит может возрасти в связи с тем, что ряд затратных объектов еще не отражен в документе. В частности, это реконструкция Конюшенного ведомства, создание Музейного квартала.«Мы допускаем, что в рамках обсуждения бюджета в ЗакСе объем дефицита может вырасти. И в пессимистическом сценарии достигнет максимального значения, которое по бюджетному законодательству составляет 70 млрд рублей», — пояснил Корабельников.

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На сегодняшний день, расходы на уровне 115% (по сравнению с текущим годом) планируются в 2017 году по программе здравоохранения и развития предпринимательства и потребительского рынка. Развитие транспортной системы будет профинансировано на 114% по отношению к текущему году, развитие образования — на 112%, социальная поддержка граждан — на 111%.

Максимальные расходы по главным распорядителям бюджетных средств — комитетам по здравоохранению, развитию транспортной инфраструктуры, по транспорту, социальной политике и жилищному комитету — составляют в сумме 231,4 млрд рублей, или 44% от всех расходов бюджета Санкт-Петербурга.

«По сравнению с 2016 годом расходы вырастут на 43,4 млрд рублей, в том числе на 43,3 млрд рублей по приоритетным направлениям — развитие здравоохранения, транспортной системы, образования и социальной поддержки граждан», — подчеркнул Корабельников.

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Так, на развитие образования в 2017 году планируется направить 118,3 млрд рублей (или 22% в объеме расходов бюджета), на развитие транспортной системы — 111,4 млрд рублей, включая 4,3 млрд федеральных средств (21%), на здравоохранение — 86 млрд рублей (16%), на соцподдержку — 56,1 млрд рублей (10%), на обеспечение доступным жильём и жилищно-коммунальными услугами горожан — 33,1 млрд рублей (6%), на развитие сферы культуры и туризма — 20,5 млрд (4%), на комплексное развитие системы коммунальной инфраструктуры, энергетики и энергосбережения — 17 млрд (3%), на развитие физкультуры и спорта — 14,1 млрд рублей (3%).

Корабельников отметил рост расходов в рамках госпрограммы развития здравоохранения на содержание больниц (на 18%), поликлиник (22%), санаториев для детей (21%). Также повышается финансирование на содержание образовательных учреждений.

«В соответствии с поручением президента РФ, в проекте закона о бюджете на 2017−2019 годы первые включено отдельное приложение, содержащее информацию об объемах бюджетных ассигнований, направленных на поддержку семьи и детей, так называемый «детский бюджет». Он составляет в 2017 году 131 млрд рублей, или практически четверть бюджета», — добавил глава комитета финансов Санкт-Петербурга.