Ярославль, 11 октября, 2016, 11:12 — ИА Регнум. 13 октября в Евангелическо-Лютеранской церкви святых Петра и Павла в Ярославле состоится органный концерт. Как сообщил корреспонденту ИА REGNUM пастор Иван Широков, для гостей мероприятия будет играть народная артистка России Любовь Шишханова.

aitoff Орган

«Концерты у нас проводятся ежемесячно, за исключением зимнего времени, когда в храме холодно. Однако столь известный исполнитель у нас впервые. В программе прозвучит классический репертуар. Мы ждем всех желающих. Вход на концерт совершенно бесплатный. Кстати, это, скорей всего последний концерт в этом году», — рассказал корреспонденту ИА REGNUM пастор Иван Широков.

Первый концерт в ярославской кирхе состоялся в декабре 2015 года, после того как той же осенью в восстанавливающемся храме общины был установлен орган. Инструмент был подарен ярославским лютеранам общиной в Касселе, городе-побратиме Ярославля в Германии.

«Это духовой орган, полностью механический. Для Германии такой инструмент — вполне обычное дело. В России же их только четыре», — отметил пастор Широков.