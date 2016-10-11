Минобороны КНР: Европейская ПРО — прямая угроза России
Пекин, 11 октября, 2016, 11:11 — ИА Регнум. Система европейской ПРО является угрозой для безопасности России, об этом заявил замначальника оперативного управления Объединённого штаба Центрального военного совета КНР генерал-майор Цай Цзюнь в ходе брифинга в рамках Сяншаньского форума по международной безопасности.
По словам Цая Цзюня, США при реализации плана поэтапного развития системы европейской ПРО не предоставили юридических гарантий ненаправленности её против России. При этом в действительности система ПРО является для безопасности РФ прямой угрозой.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, Министр обороны Китая Чан Ваньцюань заявил в рамках форума по безопасности, что стремление некоторых стран доминировать в военной сфере является угрозой глобальной стратегической стабильности.
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