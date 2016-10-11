Пекин, 11 октября, 2016, 11:11 — ИА Регнум. Система европейской ПРО является угрозой для безопасности России, об этом заявил замначальника оперативного управления Объединённого штаба Центрального военного совета КНР генерал-майор Цай Цзюнь в ходе брифинга в рамках Сяншаньского форума по международной безопасности.

U.S. Navy Испытание системы ПРО

По словам Цая Цзюня, США при реализации плана поэтапного развития системы европейской ПРО не предоставили юридических гарантий ненаправленности её против России. При этом в действительности система ПРО является для безопасности РФ прямой угрозой.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Министр обороны Китая Чан Ваньцюань заявил в рамках форума по безопасности, что стремление некоторых стран доминировать в военной сфере является угрозой глобальной стратегической стабильности.

Читайте также: Министр обороны КНР: «Некоторые страны» — угроза глобальной стабильности