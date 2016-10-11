Красноярск, 11 октября, 2016, 11:09 — ИА Регнум. Власти красноярского края продолжают выяснять, кто виноват в лесных пожарах, не прекращавшихся в течение лета и начала осени. Как сообщили в правительстве Красноярского края, в 2016 году более 150 арендаторов лесных участков не выполнили обязательные противопожарные мероприятия.

Алексей Денисов-Уральский. лесной пожар. 1897

«По закону каждый предприниматель обязан обеспечить пожарную безопасность на предоставленном ему в аренду лесном участке, в том числе обеспечить наличие укомплектованного пункта сосредоточения инвентаря для тушения лесных пожаров, проложить минерализованные полосы, провести санитарные рубки и рубки ухода, очистить лесосеки от порубочных осадков, организовать дороги противопожарного назначения», — говорится в сообщении.

Инспекторы министерства лесного хозяйства края, лесной охраны и сотрудники лесничеств с начала года проверили деятельность 847 лесопользователей. У 123 из них оказался не укомплектован противопожарный инвентарь, а 177 лесопользователей своевременно не создали противопожарные барьеры, не провели санитарные рубки и очистки лесосек от захламленности и порубочных остатков. Таким образом, не выполнив противопожарные мероприятия, арендаторы лесных участков нарушили требования законодательства.

Как рассказала ИА REGNUM сотрудник министерства природных ресурсов и экологии Красноярского края Мария Хлыстунова, по результатам проверки нарушители привлекались к административной ответственности в виде штрафов в 1 млн рублей. «Штраф налагается в любом случае на предпринимателя, если он не выполнил противопожарные мероприятия, а потом идет обращение в суд, чтобы обязать выполнить эти мероприятия», — пояснила она.

Всего в суды было подано 125 исков с требованием обязать лесопользователей устранить выявленные нарушения. «Если постановление не выполняется, то в рамках судебного решения деятельность предпринимателя может быть приостановлена», — отметила Хлыстунова.

42 из поданных исков уже удовлетворены судом, в результате чего деятельность предпринимателей была приостановлена. Остальные иски находятся на рассмотрении.

Отвечая на вопрос ИА REGNUM о том, имеют ли в Красноярске место поджоги с целью сокрытия объемов вырубок лесозаготовителями, Хлыстунова сообщила, что такая возможность учитывается, но подтверждающих фактов выявлено не было. «Когда у нас проводятся расследования причин лесных пожаров, то сразу после ликвидации пожара на место выезжают как сотрудники лесничеств, так и сотрудники лесной охраны. Соответственно, они в ходе проверки выясняют, не был ли пожар вызван умышленно. В 2016 году таких фактов установлено не было», — подчеркнула она.

10 октября сотрудниками Лесопожарного центра в Красноярском крае ликвидировано 4 лесных пожара — в Дзержинском, Нижнеингашском и Абанском районах — на общей площади 120 га. На 11 октября на территории края лесных пожаров не зарегистрировано. В регионе продолжает действовать особый противопожарный режим.