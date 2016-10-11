Амстердам, 11 октября, 2016, 11:08 — ИА Регнум. Нападающий сборной Нидерландов и футболист ФК «Спартак» (Москва) Квинси Промес во время отборочного турнира со сборной Франции чемпионата мира-2018 получил травму и был заменён, сообщает «Спорт Экспресс».

Дмитрий Садовников Квинси Промес

Промеса заменил Мемфис Депай в первом тайме матча. Нападающий травмировал ногу, неудачно встав на газон. Он хотел продолжить игру, но не смог и на 16-й минуте ушёл с поля.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 28 августа Промес продлил контракт со «Спартаком» ещё на пять лет. Спортсмен усиленно учит русский язык с помощью преподавателя.