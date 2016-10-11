Москва, 11 октября, 2016, 11:07 — ИА Регнум. Биржевые курсы доллара США и евро растут к рублю в ходе торгов 11 октября, свидетельствуют данные Московской биржи.

Дарья Антонова ИА REGNUM Курсы доллара и евро

По состоянию на 11:01 мск, доллар США вырос к рублю на 17,25 копейки и составил 62,1775 рубля. Евро прибавил 6,75 копейки к предыдущему закрытию и составил 69,0875 рубля.

Торги по евро открылись на отметке в 69,1125 рубля и проходили в диапазоне 69,0450 — 69,2350 рубля. Доллар США начал торговаться по 62,1025 рубля, минимум составил 62,10 рубля, максимум — 62,3025 рубля.

После выступления 10 октября президента РФ Владимира Путина на Всемирном энергетическом конгрессе в Стамбуле баррель Brent подорожал на 3,5%, до $53,71. Следом за нефтью российская валюта подорожала к доллару до 61,81 рубля, к евро — до 68,99.

Президент РФ сообщил, что Россия готова присоединиться к мерам ОПЕК по заморозке добычи нефти. Он отметил, что данное решение является единственно разумным для стабилизации мирового энергетического рынка.