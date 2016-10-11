Москва, 11 октября, 2016, 11:06 — ИА Регнум. С начала 2016 года в Москве построили 22 новых здания школ и детских садов, сообщает пресс-служба департамента градостроительной политики столицы. Как заявил руководитель ведомства Сергей Левкин, строительные работы на всех учреждениях образования велись по новым проектам.

Дарья Антонова ИА REGNUM Детский сад

Так, в эскплуатацию введено 13 детских садов, 9 из которых за счет бюджета. Общая площадь построек составляет 46,3 тысяч квадратных метров. Также построено 9 школ, общей площадью 121,0 тысяч квадратных метров, 6 из которых на средства города.

Левкин добавил, что здания оснащены современным оборудованием.

Напомним, мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что до конца 2016 года в столице построят 36 новых зданий для размещения детских садов и школ. По его словам, предпосылкой для развития социально ориентированного строительства в городе стали последствия бума рождаемости.