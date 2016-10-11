Москва, 11 октября, 2016, 11:02 — ИА Регнум. Эталонные сорта нефти обновили годовые максимумы: Brent закрепилась выше $53 за баррель, WTI — выше $51. Важным для рынка нефти заявлением стали слова министра энергетики Саудовской Аравии Халида аль-Фалиха о том, что цена на нефть к концу 2016 года может достигнуть $60 за баррель, отмечает аналитик ГК TeleTrade Александр Егоров.

Дарья Антонова ИА REGNUM Доллары. Рубль

«Можно предположить, что стратегическое направление действий стран — членов ОПЕК и вне картеля задано, и это станет определяющим фактором для дальнейшей динамки цен на сырье и, как следствие, для российского рубля. Данные по запасам нефти и нефтепродуктов в США будут выходить с задержкой на день. Но для смены формирующихся трендов потребуется очень резкий рост показателей. Рубль, получивший поддержку от растущей нефти, может укрепиться в паре с долларом до отметки 60 за единицу американской валюты», — указал эксперт.

В первой половине 11 октября целью для пары доллар/рубль станет уровень 62,00, не исключены попытки его пробоя вниз до 61,50, прогнозирует Егоров.