Ростов-на-Дону, 11 октября, 2016, 10:54 — ИА Регнум. Ростовские коммунальщики продолжают подключать социальные объекты к теплу. Батареи уже нагрелись в 165 детских садах, 107 учебных заведениях и 20 объектах здравоохранения. Как сообщили ИА REGNUM 11 октября в городской администрации, тепло пришло раньше времени уже в 411 многоквартирных домов.

susanin.udm.ru Отопление

Отметим, что отопительный сезон в донской столице начался накануне, по сути, за пять дней до официального старта. Весь город должен быть обеспечен теплоснабжением уже к концу недели. Весь процесс, по данным администрации областного центра, под контролем.

Напомним, что в первую очередь тепло приходит в соцобъекты и дома, руководители и жильцы которых подали заявки в соответствующие инстанции. Причем, в некоторых учреждениях батареи нагрелись с приходом первых холодов — в конце сентября.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, в конце прошлой недели донской глава Василий Голубев обратился к коммунальщикам и руководителям муниципалитетов через Twitter. Губернатор призвал к своевременной подаче тепла. «Не нужно ждать, пока ниже 8 градусов будет трое суток. Похолодало — дайте тепло! Нет тепла — это ЧП, виновные должны будут понести наказание», — написал в своём микроблоге Голубев.

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По последней информации, отопительный период начался раньше времени в 10 территориях Ростовской области.