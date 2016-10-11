Рыбинск, Ярославская область, 11 октября, 2016, 10:52 — ИА Регнум. Руководство города Рыбинска Ярославской области на собственном опыте проверило доступность городской среды для людей с ограниченными возможностями здоровья. Об этом корреспонденту ИА REGNUM рассказали в Рыбинской администрации.

rybinsk.ru Власти Рыбинска в инвалидных колясках

Мэр города Денис Добряков и председатель муниципального совета Константин Долгов сели в инвалидные коляски и проверили проходимость пандусов в жилых домах. А заместитель мэра по вопросам городского хозяйства Алексей Рябченков с завязанными глазами и белой тростью в руках пытался перейти оживленную транспортную магистраль. По итогам этого «экстремального квеста» чиновники и депутаты потерпели фиаско.

Денис Добряков Константин Долгов так и не смогли заехать в подъезд девятиэтажной высотки, где проживает инвалид-колясочник. Пандус в доме есть — но расположен под слишком крутым наклоном. Въехать на него, а тем более съехать, даже с помощью физически крепкого человека невозможно. В другом доме помимо пандуса есть даже специальное приспособление внутри подъезда, чтобы человек на инвалидной коляске мог преодолеть несколько ступеней самостоятельно. Проект перепланировки прошел экспертизу, был реализован, но до сих пор остаётся невостребованным. В результате инвалиды, проживающие в этих домах, буквально «заперты» в своих квартирах.

«Вердикт такой: ни я ни глава не смогли подняться. А здоровьем мы пока не обижены… Въехать на коляске вверх под углом примерно 30 градусов невозможно без цирковой подготовки. То есть все, что нам наделано для якобы помощи инвалидам — фикция. Печально, что тратятся немалые деньги для того, чтобы поставить галочку, а девушка Юля, инвалид, проживающий в этом доме, должна заниматься изобретением и покупкой собственных устройств для того, чтобы выйти на улицу», — написал в своем Facebook председатель Рыбинского муниципального совета Константин Долгов.

«Мы сегодня говорим о проблеме, которая актуальна не только в Рыбинске, а во всей стране. При адаптации городской среды для людей с ограниченными возможностями здоровья мы руководствуемся нормами и правилами технической документации, не спрашивая инвалидов, подходит им это или нет. Повторять прошлые ошибки нельзя», — поделился впечатлениями Денис Добряков.

Его заместитель Алексей Рябченков, в свою очередь, попытался перейти оживленную автомагистраль по пешеходному переходу у здания рыбинского отделения Всероссийского общества слепых. С плотной повязкой на глазах, постукивая белой тростью, Алексей Рябченков шагнул на проезжую часть. Автомобили остановились, но самостоятельно пройти даже несколько метров Рябченков все же не смог — без звукового ориентира он сошел с «зебры».

В Рыбинске только один пешеходный переход оборудован звуковым сигналом — в микрорайоне Копаево. Чтобы сделать город хоть немного доступным для незрячих людей, нужно установить порядка 15 светофоров со звуковым сигналом и оборудовать их необходимыми дорожными знаками.

«Итогом поездки станет пересмотр требований к организации условий для свободного передвижения инвалидов. Нельзя подходить к проблеме формально. Мы будем разбираться в каждом вопросе, с каждым конкретным случаем. Наши следующие шаги будут нацелены на поиск и воплощение решений, которые будут работать, принесут пользу конкретному человеку с ограниченными возможностями здоровья», — отметил Денис Добряков.