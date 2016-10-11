Абуджа, 11 октября, 2016, 10:51 — ИА Регнум.



Юлия Карнаева ИА REGNUM Девушки Нигерии

Около 20 млн женщин и девочек в Нигерии стали жертвами калечащих операций на женских половых органах, известных также как женское обрезание, заявили 11 октября в благотворительной организации 28 Too Many.

По данным организации, выступившей со всесторонним докладом, большинство нигерийских девочек подвергается процедуре еще в раннем возрасте. Так, 16% отметили, что над ними процедура была осуществлена до первого дня рождения, тогда как в 82% случаев операция производилась до того, как девочке исполнится пять лет.

На сегодняшний день по всему миру проживает более 200 миллионов девочек и женщин, которые стали жертвами женского обрезания.

В мае 2015 года покидающий свой пост Нигерии Гудлак Джонатан ввел запрет на эту процедура, однако в стране сохраняется несоответствие между тем, какие законы принимаются и как они соблюдаются в стране.

Авторы доклада подчеркивают, что большая часть граждан африканской страны не хотят сохранения этой практики, однако не существует получающего централизованное финансирование органа, который бы объединил все организации, выступающие за запрет варварской процедуры, которая может приводить к бесплодию, высокой смертности беременных женщин, инфекциям и потери полового удовольствия.

«Доклад является отрезвляющим звонком о реальности, с которой сталкиваются простые жители Нигерии», — заявила исполнительный директор и основатель благотворительной организации доктор Энн-Мари Уилсон.

По оценкам составителей доклада, самые высокие показатели этой практики зарегистрированы в штате Осун (76,6%), наименьшие — в Северо-восточной зоне (2,9%) и (0,1%) в штате Кацина, расположенном в Северо-западной зоне страны.

Однако географическое распространение жертв обрезания может не быть показателем того, где собственно была осуществлена процедура. Как отмечают во многих организациях, бывали случаи, когда девочек и женщин вывозили в сельские районы страны, чтобы пройти процедуру.

Несмотря на то что требование женского обрезания не описано ни в одном священном тексте, 15% женщин и 23,6% процентов мужчин считают, что она необходима по канонам их веры.

В свою очередь, 64,3% женщин и 62,1% мужчин в Нигерии считают, что этой практике нужно положить конец, и с развитием технологий на это все больше надежд, потому что стала доступной информация о вреде этой процедуры.