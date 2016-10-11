Москва, 11 октября, 2016, 10:49 — ИА Регнум. Новая неделя принесла рынку нефти новые спекуляции на тему предстоящих переговоров ОПЕК+, а также новые годовые максимумы. Накануне баррель североморской нефти Brent набрал свыше 2,5%, в моменте коснувшись отметки 53,73 долларов за баррель, говорит директор по развитию eToro в России и СНГ Павел Салас.«На сырьевых площадках продолжает пользоваться успехом стратегия покупок на падениях. Нефть пала жертвой фиксации прибыли вкупе с данными об очередном приросте числа буровых установок в США. На этом фоне баррель сполз к уровням вблизи к отметке 51 долларов», — отметил он.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

Главным поводом для последующих агрессивных покупок послужило заявление президента России, считает эксперт. «Владимир Путин подчеркнул, что Россия готова поддержать идею не только заморозки, но и сокращения объемов добычи. Это подогрело надежды трейдеров на то, что крупнейшие нефтепроизводители в формате ОПЕК+ все же могут договориться о конкретных шагах в Стамбуле, тем самым подготовив почву для ноябрьских договоренностей в Вене», — пояснил аналитик.При этом рынок решил проигнорировать не слишком обнадеживающие сигналы из Ирана и Ирака, которые не горят желанием принимать участие в неформальных переговорах картеля в Турции, указал он. «Если два этих игрока действительно решат проигнорировать данное событие, доверие игроков к ОПЕК может быть подорвано, хотя основной тон будет задавать Саудовская Аравия и ее позиция в отношении возможных «исключений» для ряда стран при потенциальной реализации инициативы по заморозке или сокращению добычи», — говорит Салас.В силу сохраняющейся высокой волатильности на рынке углеводородов торговля Brent в ближайшие дни будет сопряжена с высокими рисками, прогнозирует эксперт. «Все будет зависеть от того, к чему придут страны ОПЕК в рамках переговоров, запланированных на 12 октября. В случае очередной волны покупок баррель направится к максимуму 9 октября 2015 года в районе 54 доллара за баррель», — резюмировал аналитик.