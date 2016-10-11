«Торговля нефтью Brent в ближайшие дни будет сопряжена с высокими рисками»
Москва, 11 октября, 2016, 10:49 — ИА Регнум. Новая неделя принесла рынку нефти новые спекуляции на тему предстоящих переговоров ОПЕК+, а также новые годовые максимумы. Накануне баррель североморской нефти Brent набрал свыше 2,5%, в моменте коснувшись отметки 53,73 долларов за баррель, говорит директор по развитию eToro в России и СНГ Павел Салас.«На сырьевых площадках продолжает пользоваться успехом стратегия покупок на падениях. Нефть пала жертвой фиксации прибыли вкупе с данными об очередном приросте числа буровых установок в США. На этом фоне баррель сполз к уровням вблизи к отметке 51 долларов», — отметил он.
Главным поводом для последующих агрессивных покупок послужило заявление президента России, считает эксперт. «Владимир Путин подчеркнул, что Россия готова поддержать идею не только заморозки, но и сокращения объемов добычи. Это подогрело надежды трейдеров на то, что крупнейшие нефтепроизводители в формате ОПЕК+ все же могут договориться о конкретных шагах в Стамбуле, тем самым подготовив почву для ноябрьских договоренностей в Вене», — пояснил аналитик.При этом рынок решил проигнорировать не слишком обнадеживающие сигналы из Ирана и Ирака, которые не горят желанием принимать участие в неформальных переговорах картеля в Турции, указал он. «Если два этих игрока действительно решат проигнорировать данное событие, доверие игроков к ОПЕК может быть подорвано, хотя основной тон будет задавать Саудовская Аравия и ее позиция в отношении возможных «исключений» для ряда стран при потенциальной реализации инициативы по заморозке или сокращению добычи», — говорит Салас.В силу сохраняющейся высокой волатильности на рынке углеводородов торговля Brent в ближайшие дни будет сопряжена с высокими рисками, прогнозирует эксперт. «Все будет зависеть от того, к чему придут страны ОПЕК в рамках переговоров, запланированных на 12 октября. В случае очередной волны покупок баррель направится к максимуму 9 октября 2015 года в районе 54 доллара за баррель», — резюмировал аналитик.