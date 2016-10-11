Красноярск, 11 октября, 2016, 10:47 — ИА Регнум. Красноярск завоевал третье место в конкурсе «Самое благоустроенное городское поселение России» по итогам 2015 года. Соответствующее распоряжение об итогах подписано премьер-министром России Дмитрием Медведевым и опубликовано на сайте правительства. Цель конкурса — выявить наиболее активные города и поселки городского типа, в которых достигнуты высокие показатели развития.

votpusk.ru Красноярск

«Этот конкурс мы проводим ежегодно и видим, что он становится все более популярным и мотивирует органы местного самоуправления развивать жилищно-коммунальное хозяйство, изучать и перенимать положительный опыт по благоустройству муниципальных образований», — отметил министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Михаил Мень.

В 2016 году по сравнению с 2015 годом количество заявок от конкурсантов увеличилось более чем в два раза. В текущем году в Минстрой России были поданы конкурсные материалы более чем из 150 муниципальных образований. После анализа и обработки заявок рабочая комиссия допустила для участия в основном этапе 139 муниципальных образований.

Как известно, в рамках конкурса ежегодно награждаются самые благоустроенные городские поселения в трех категориях: являющиеся административными центрами субъектов РФ; с населением от 100 тыс. человек и с населением до 100 тыс. человек. В этих категориях могут участвовать, в том числе, внутригородские территории городов федерального значения.

Глава города Эдхам Акбулатов отметил: «Высокая оценка облика Красноярска на всероссийском уровне — это наша общая победа. Это заслуга, прежде всего, всех красноярцев. Горожан, которые не словом, а делом стремятся создать в городе уют и комфорт, в том числе, участвуя в конкурсе «Самый благоустроенный район». Я поздравляю всех красноярцев с заслуженной победой и искренне благодарю за любовь к своему городу! Третье место в конкурсе такого масштаба — это достаточно почетное звание, которое накладывает на Красноярск большую ответственность. Уверен, общими усилиями мы сможем и в дальнейшем подтверждать: Красноярск — один из красивейших городов России».

Напомним, Красноярск трижды входил в тройку лидеров конкурса в 2000, 2002 и 2006 годах. Кроме того, по итогам 2014 года наш город получил специальный приз Общероссийского профсоюза работников жизнеобеспечения с формулировкой «за активную работу по улучшению технического состояния улично-дорожной сети и совершенствованию организации дорожного движения в муниципальном образовании».