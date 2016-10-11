Астана, 11 октября, 2016, 10:43 — ИА Регнум. В Алма-Ате (Казахстан) сотрудники Комитета национальной безопасности республики (КНБ) задержали троих экстремистов, планировавших — теракты в отношении сотрудников правоохранительных органов, говорится в сообщении на официальном сайте КНБ.

Keith Allison Арест

По данным ведомства, подозреваемых задержали 10 октября. У них изъяты компоненты самодельных взрывных устройств и детонаторов, а также религиозно-экстремистские материалы, часть из которых содержали призывы к совершению терактов.

Всего в 2016 году в Алма-Ате правоохранительные органы пресекли экстремистскую деятельность 29 человек, они задержаны, оперативно-следственные мероприятия продолжаются.