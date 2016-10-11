Москва, 11 октября, 2016, 10:37 — ИА Регнум. Российский бюджет компенсирует ПАО «Газпром» скидку на газ, предоставленный для Белоруссии: выплата до конца года составит 25 млрд рублей, в следующем году — 56 млрд рублей. Об этом пишет газета «Коммерсантъ».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Вентиль

Со стороны Белоруссии существует обязательство по отмене повышенной платы за транзит нефти из России. Минск готов, как утверждают источники издания, заключить соглашение о создании единого энергетического рынка Белоруссии и России.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 10 октября президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил об урегулировании нефтегазового конфликта с Россией и анонсировал переговоры с президентом России Владимиром Путиным о судьбе Союзного государства Белоруссии и России.

Министерство антимонопольного регулирования и торговли Белоруссии приняло постановление, которым отменяется прежнее постановление о повышении в 1,5 раза тарифов на транзит российской нефти по белорусскому участку нефтепровода «Дружба».