«Газпром» получит компенсацию в 25 млрд рублей за скидку на газ для Минска
Москва, 11 октября, 2016, 10:37 — ИА Регнум. Российский бюджет компенсирует ПАО «Газпром» скидку на газ, предоставленный для Белоруссии: выплата до конца года составит 25 млрд рублей, в следующем году — 56 млрд рублей. Об этом пишет газета «Коммерсантъ».
Со стороны Белоруссии существует обязательство по отмене повышенной платы за транзит нефти из России. Минск готов, как утверждают источники издания, заключить соглашение о создании единого энергетического рынка Белоруссии и России.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, 10 октября президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил об урегулировании нефтегазового конфликта с Россией и анонсировал переговоры с президентом России Владимиром Путиным о судьбе Союзного государства Белоруссии и России.
Министерство антимонопольного регулирования и торговли Белоруссии приняло постановление, которым отменяется прежнее постановление о повышении в 1,5 раза тарифов на транзит российской нефти по белорусскому участку нефтепровода «Дружба».